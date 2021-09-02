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Звонок на сотню: банк перепутал цифру в номере клиента и заплатил штраф

Экономика » Финансы

"Досадная оплошность" обернулась санкцией в сто тысяч рублей для крупного российского банка. За нарушение рекламного законодательства "Банк Русский Стандарт" был вынужден уплатить штраф в федеральный бюджет.

Звонок на сотню: банк перепутал цифру в номере клиента и заплатил штраф

Согласно информации Челябинской УФАС России, в сервисе банка дозвонились на номер абонента, который не давал согласие на получение рекламных услуг. Звонивший сообщил о процентных ставках по кредитам и прочим предложениям банка, передаёт Сhelindustry.ru. Однако при наборе номера была допущена ошибка на одну цифру и абонент не оказался в числе "согласных".

УФАС признало, что действия банка противоречат закону "О рекламе".

Для справки

Согласно ч.1 ст. 18 закона "О рекламе" нельзя распространять рекламу по электросвязи, в том числе посредством использования телефонных звонков, если нет предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

 

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Автор: Екатерина Широкова
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