Звонок на сотню: банк перепутал цифру в номере клиента и заплатил штраф

"Досадная оплошность" обернулась санкцией в сто тысяч рублей для крупного российского банка. За нарушение рекламного законодательства "Банк Русский Стандарт" был вынужден уплатить штраф в федеральный бюджет.

Согласно информации Челябинской УФАС России, в сервисе банка дозвонились на номер абонента, который не давал согласие на получение рекламных услуг. Звонивший сообщил о процентных ставках по кредитам и прочим предложениям банка, передаёт Сhelindustry.ru. Однако при наборе номера была допущена ошибка на одну цифру и абонент не оказался в числе "согласных".

УФАС признало, что действия банка противоречат закону "О рекламе".

Для справки

Согласно ч.1 ст. 18 закона "О рекламе" нельзя распространять рекламу по электросвязи, в том числе посредством использования телефонных звонков, если нет предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.