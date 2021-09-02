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"По уши": россияне задолжали банкам почти триллион рублей

Экономика » Финансы

Россияне побили антирекорд по кредитным задолженностям. По словам экспертов, если так пойдёт и дальше, долговые обязательства "перевалят" за сумму в один триллион рублей.

"По уши": россияне задолжали банкам почти триллион рублей

По информации "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств", больше всего злостных неплательщиков в потребительском сегменте кредитования. На долю "необеспеченных" кредитных займов приходится 60% просрочек.

Ещё одной проблемой специалисты называют "многокредитность". Нередко заёмщик "набирает" несколько кредитов в течение короткого времени.

В случае финансовых сложностей клиент в начале прекращает выплаты по данному (кредиту), — рассказал "Известиям" президент ассоциации и председатель Совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.

На фоне "неохотного" возвращения долгов, всё чаще россияне просят признать их банкротом. За первое полугодие 2021 года "несостоятельными" признаны почти 90 тысяч человек, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Центробанк высказал инициативу ужесточить требования в выдаче кредитов.

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Жизнь "в кредит", или как мы проели свои прибыли
Автор: Екатерина Широкова
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