"Газпром" на 30% сократит закачку газа на Украину

Согласно прогнозам, объем закаченного в подземные хранилища Украины газа в октябре 2021 года сократится на 30%.

По сведениям компании Gas Infrastructure Europe на 30 августа текущего года, запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном уровне. В частности, объем газа в ПХГ Европы сократится на 25% или на 17 миллиардов кубических метров газа к уровню прошлого года.

"Таким образом, в украинских ПХГ, согласно прогнозу, к 12 октября при сохранении текущих темпов закачки будет на 30%, или на 8 миллиардов кубических метров газа меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении, которое приводит "Интерфакс".

Вместе с тем "Газпром" продолжает наращивать поставки газа в страны дальнего зарубежья. Так, по данным компании, поставляемые объемы газа приближаются к рекордному уровню 2018 — 133,3 миллиарда кубических метров. При этом по сравнению с аналогичным периодом минувшего года рост поставляемого газа увеличен на 19,4%.

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