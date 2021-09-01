Ипотека стала доступной россиянам с 18 лет

Сбербанк снизил возраст клиентов, претендующих оформить ипотечный кредит, до 18 лет.

Сбербанк с 1 сентября разрешил жителям России, достигшим 18-летнего возраста, оформлять ипотечный кредит. Ранее такая услуга была доступна гражданам от 21 года. Об этом рассказал РБК представитель банка.

"Так, молодым клиентам будут доступны две ипотечные программы "Сбера" — кредиты на новостройки и готовое жилье", — говорится в сообщении.

При этом другие условия для оформления ипотеки не изменились. Желающие взять кредит на приобретение жилья по-прежнему должны будут иметь первоначальный взнос в размере 10% от общей стоимости жилья, стаж работы — не менее трёх месяцев на текущем месте работы, также ипотеку можно будет оформить на срок до тридцати лет.

Как сообщили в Сбербанке, организация приняла решение о снижении возраста ипотечного заёмщика в связи с увеличивающимся спросом на данный вид кредита среди молодых людей.

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