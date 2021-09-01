Правительство России поддержало запрет на закупку импортных компьютеров

Предложение Минпромторга России по введению запрета на госзакупку иностранной электроники поддержано правительством РФ, сообщили в пресс-службе ведомства накануне.

Министерство промышленности и торговли России внесло предложение в правительство РФ по введению запрета на госзакупку некоторых видов электронной продукции. Правительство поддержало предложение и утвердило соответствующее постановление в минувшую субботу.

В частности, запрет касается:

компьютеров,

ноутбуков,

планшетов,

смарт-карт,

интегральных микросхем,

серверов

и осветительного устройства.

"Кроме того, вводится правило "второй линии", которое обязывает заказчика отдать предпочтение предложению о поставке российской электроники среди прочих, предлагающих импортную продукцию", — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в правиле "второй линии" речь идет об охранно-пожарной сигнализации, звуковой, навигационной и измерительной аппаратуре и другой электронике.

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