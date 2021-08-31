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Эксперты МГУ предостерегли молодёжь от злоупотребления кредитными картами

Экономика

В Московском государственном университете (МГУ) провели исследование кредитного рынка и посоветовали молодёжи не пользоваться картами, которые навязывают российские банки. Злоупотребление "кредитками" приводит к тому, что россияне всё больше и больше влезают в долги.

Эксперты МГУ предостерегли молодёжь от злоупотребления кредитными картами

По словам Елены Ведуты, заведующей кафедрой стратегического планирования МГУ, молодёжи кажется, что в России всегда есть возможность заработать, поэтому кредиты со временем будут закрыты. Вынуждает заимствовать у банков жизненная ситуация.

Ведута посоветовала не брать кредиты, потому что задача банков — собственный доход, а не благосостояние граждан.

"Фактически они присасываются к доходам того человека, который берёт кредит", — приводит "Общественная служба новостей" слова Ведуты.

Эксперт отметила, что уже сейчас необходимо понижать ставки для молодёжи, чтобы люди не оказались на улице.

"Не должно быть такого, чтобы молодежь в силу своих долгов оказалась на улице", — заявила Ведута.

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Российские банки ждёт крах?
Автор: Артём Пермяков
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