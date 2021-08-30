Где в России жить хорошо: составлен топ регионов-лидеров по уровню жизни

Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата составлен рейтинг регионов — лидеров по социально-экономическому развитию.

Примечательно, что в первую пятёрку лидеров не вошли Москва и область. Москва заняла в списке десяти лучших лишь седьмое место. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

За ним следуют Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотка, Сахалин и Ханты-Мансийский округ. Топ-десять замыкают Москва, Якутия, Мурманская область и Республика Коми, пишет газета "Известия".

По мнению авторов рейтинга, несмотря на спад экономики из-за распространения коронавируса, в последние несколько месяцев социальное благополучие граждан улучшилось и продолжает расти.

Эксперты говорят, что только 30 из 85 регионов России имеют более высокое социальное развитие, чем остальные 55 регионов.

Во второй десятке оказались Петербург, Красноярск и Камчатка, Тюмень, Московская, Иркутская, Ленинградская области, Татарстан, Кемерово и Хабаровск.

Калуга и Томск разделили 21-е место. Замыкают топ-30 Свердловская и Амурская области, Карелия, Вологод, Архангельск, Приморье, Челябинск, Хакасия и Пермь.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.