Как все: малому бизнесу хотят "урезать" выдачу субсидий

Минэкономразвития меняет правила выдачи субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам для малого бизнеса. Коснётся это договоров, заключённых с 2019-го по 2024 годы.

Также, согласно информации на портале проектов нормативных правовых актов, "отменить" субсидии банкам планируют по:

"договорам, заключённым в 2019–2021 годах на сумму свыше 500 млн рублей с представителями малого и среднего предпринимательства, относящимися к категории "микропредприятие", которые осуществляют деятельность в сфере строительства, а также профессиональную, научную и техническую деятельность".

В ведомстве считают, что это необходимо для "усиления дисциплины уполномоченных банков и уменьшения среднего размера кредита для ориентирования на сегмент самых малых заёмщиков"

Не субсидировать планируют и кредитные договоры с фирмами, которые исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2019–2020 годах.

Ранее Pravda.Ru писала, что задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 4 трлн рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.