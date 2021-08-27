Германия хочет купить у "Газпрома" оператора "Северного потока-2"

Чтобы снять ограничение мощности "Северного потока-2", которое навязывает газовая директива Евросоюза, Германия предложила выкупить газопровод у "Газпрома".

Накануне представители Высшего земельного суда Дюссельдорфа приняли решение ограничить мощность газовой трубы. Суть иска к дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG заключается в следующем: компанию-нефтедобытчика и оператора инфраструктуры необходимо разделить — то есть "Газпром" должен признать, что часть трубы принадлежит стороне, по территории которой она проходит.

Если "Газпрому" не удастся отстоять свои права в суде, то не менее 50% мощностей будут зарезервированы под независимого поставщика.

Представители Nord Stream 2 AG настаивают на том, чтобы была проведена сертификация от независимого оператора газотранспортной системы. По данным источников издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, пока газовую директиву ЕС обойти невозможно и для этого понадобится много времени.

Оператор трубопровода придерживается другого мнения и заявляет, что он "недопустимо дискриминируется". "Газпром" намерен обратиться в Федеральный суд, чтобы отменить директиву.

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