Просроченная задолженность россиян перед банками увеличилась за год на 15%

К июлю 2021 года просроченная задолженность россиян перед банками достигла 935,5 млрд рублей, увеличившись за год на 15%, заявил "Свободной прессе" президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, на платежеспособности россиян отразилась сложная экономическая ситуация 2020 года. На возникшие финансовые трудности ссылаются 70% должников. При этом большинство из них заявляют о готовности возобновить обслуживание долга сразу после восстановления уровня дохода.

Глава НАПКА отметил, что ситуация с увеличением просроченной задолженности в стране не является критичной.

"Да, просроченная задолженность показывает положительную динамику. Но так было всегда. При этом темпы её роста и её доля в общем портфеле вполне укладываются в рамки риск-моделей всего банковского сектора", — пояснил Эльман Мехтиев.

Он добавил, что далеко не все долги передают коллекторам. Количество таких долгов прямо пропорционально зависит от ситуации с платёжной дисциплиной в стране.

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