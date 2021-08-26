Нашли, как "присосаться": ГТС Украины решила стать оператором "СП-2"

Оператор украинской ГТС планирует подать заявку на управление газопроводом "Северный поток-2".

Как заявил Сергей Макогон, глава компании, это позволит выполнить условия газовой директивы ЕС.

Сергей Макогон

Напомним, в документе, на который ссылается Макогон, говорится о том, что "компания-владелец газопровода не может быть его оператором".

У себя в Facebook чиновник указал, что ГТС Украины может стать для проекта независимым от России оператором:

автоматический перевод с украинского сделан сервисом "Яндекс.Переводчик"

В комментариях он напомнил подписчикам, что "на этом (на суде. — Прим. ред.) настаивала украинская сторона".

О каком суде речь

"Газопровод "Северный поток-2" не освобождён от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа, который течёт по ним, для обеспечения честной конкуренции", — постановил областной суд Дюссельдорфа в среду, отклонив иск, поданный в прошлом году операторами газопровода, утверждавшими, что это правило является дискриминационными.

Оператор "Северного потока-2" утверждает, что правила, измененные в 2019 году, были направлены на торпедирование трубопровода, а решение немецкого суда подчеркивает дискриминационные последствия изменённой Директивы Европейского Союза по газу.

"Правила будут стоить "Северному потоку-2", который напрямую связывает Германию с Россией по дну Балтийского моря, дополнительного времени и денег. Теперь Газпром будет вынужден выставить на аукцион пропускную способность трубопровода, что может еще больше задержать поставки", — сказал газовый аналитик Refinitiv Сюнь Пэн.