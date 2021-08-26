EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лишившаяся кистей рук Маргарита Грачёва родила третьего ребёнка
Блинкен назвал число застрявших в Афганистане американцев: цифра "не бьётся"
"Одноклассники" запустили конструктор стикеров
Чисто бизнес: американская ЧВК продаёт билеты из Афганистана за $6,5 тысячи
Учёные заявили о постепенном усилении защиты от коронавируса после "Спутника V"
Правила начисления соцвыплат трём категориям россиян будут скорректированы
Главред WikiLeaks рассказал о том, кто в США нагрел руки на Афганистане
Песков назвал главную "занозу" в отношениях Москвы и Анкары
МИД: Запад активно работает над вмешательством в российские выборы

Нашли, как "присосаться": ГТС Украины решила стать оператором "СП-2"

Экономика » Сырье » Газ

Оператор украинской ГТС планирует подать заявку на управление газопроводом "Северный поток-2".

Как заявил Сергей Макогон, глава компании, это позволит выполнить условия газовой директивы ЕС.

Сергей Макогон
Сергей Макогон

Напомним, в документе, на который ссылается Макогон, говорится о том, что "компания-владелец газопровода не может быть его оператором".

У себя в Facebook чиновник указал, что ГТС Украины может стать для проекта независимым от России оператором:

автоматический перевод с украинского - сервис ЯндексПереводчик
автоматический перевод с украинского сделан сервисом "Яндекс.Переводчик"

В комментариях он напомнил подписчикам, что "на этом (на суде. —  Прим. ред.) настаивала украинская сторона".

О каком суде речь

"Газопровод "Северный поток-2" не освобождён от правил Европейского Союза, которые требуют, чтобы владельцы трубопроводов отличались от поставщиков газа, который течёт по ним, для обеспечения честной конкуренции", — постановил областной суд Дюссельдорфа в среду, отклонив иск, поданный в прошлом году операторами газопровода, утверждавшими, что это правило является дискриминационными.

Оператор "Северного потока-2" утверждает, что правила, измененные в 2019 году, были направлены на торпедирование трубопровода, а решение немецкого суда подчеркивает дискриминационные последствия изменённой Директивы Европейского Союза по газу.

"Правила будут стоить "Северному потоку-2", который напрямую связывает Германию с Россией по дну Балтийского моря, дополнительного времени и денег. Теперь Газпром будет вынужден выставить на аукцион пропускную способность трубопровода, что может еще больше задержать поставки", — сказал газовый аналитик Refinitiv Сюнь Пэн.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Лишившаяся кистей рук Маргарита Грачёва родила третьего ребёнка
Нашли, как "присосаться": ГТС Украины решила стать оператором "СП-2"
Блинкен назвал число застрявших в Афганистане американцев: цифра "не бьётся"
Уход США из Афганистана – поражение или победа?
Чисто бизнес: американская ЧВК продаёт билеты из Афганистана за $6,5 тысячи
Учёные заявили о постепенном усилении защиты от коронавируса после "Спутника V"
Правила начисления соцвыплат трём категориям россиян будут скорректированы
Главред WikiLeaks рассказал о том, кто в США нагрел руки на Афганистане
Песков назвал главную "занозу" в отношениях Москвы и Анкары
МИД: Запад активно работает над вмешательством в российские выборы
Популярное
Российский шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова заметно постройнела и позволила себе появиться на публике в прозрачном шифоновом платье.

Молодая жена Игоря Николаева вышла в свет в прозрачном платье
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Европы
Президенты стран Балтии и Польши в Киеве пообщались на тему Белоруссии
Новости Украины
Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане
Новости Белоруссии
"Уходя - уходи": Лукашенко посоветовал уехавшим из страны не возвращаться
Василий Амирджанов На Первый канал подали в суд из-за панических атак Василий Амирджанов Усам Оздемиров "Сплотить усилия": как карбоновые полигоны объединят государство, науку и бизнес Усам Оздемиров Любовь Степушова Что стоит за приказом Путина Шойгу спасать украинцев в Афганистане Любовь Степушова
Новости Украины
30-летие независимости оказалось для Украины трагичным
Общество
Собчак высказалась о сенсационном разоблачении великого обмана Байдена
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Точка зрения
Дарья Митина: правда о талибах* в Афганистане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников