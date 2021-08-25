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Иран может стать основным поставщиком газа в Европу

Экономика » Сырье » Газ

Новое месторождение природного газа в иранской части Каспийского моря может превратить страну в крупного поставщика голубого топлива в Европу.

Иран может стать основным поставщиком газа в Европу

Об этом сообщает газета "Тегеран таймс" со ссылкой на оценки запасов государственной компании, сделавшей открытие.

"Если первоначальные оценки подтвердятся, месторождение в иранском секторе Каспийского моря будет играть значительную роль в экспортных поставках газа в Европу в ближайшее время. Для этого Иран построит на севере новый газовый хаб. Тогда страна будет поставлять в Европу 20% газа из этого региона", — сказал глава КЕРСО Али Осули.

Согласно отчёту:

  • месторождение Чалус является вторым по величине месторождением природного газа в Каспийском море после Альборза — крупнейшего в мире месторождения природного газа на шельфе Ирана, которое страна делит с Катаром;
  • если полученные данные подтвердятся, Чалус станет десятым по величине месторождением природного газа в мире.

Новость была с энтузиазмом встречена в Европе, чьи газовые хранилища работают на износ из-за оживления экономической активности — не только там, но и в Азии. На сегодня цены на газ на международных рынках достигли рекордно высоких уровней.

  • Мировой спрос на природный газ, включая СПГ, растёт в течение пяти месяцев подряд.
  • Латинская Америка и Азия готовы платить за СПГ самые высокие цены, тем самым уводя поставщиков из Европы.
  • На Азию пришлось 74,6% спроса в июле и составило 22,6 млн тонн, сообщил Argus;
  • Европа собрала всего 4,43 миллиона тонн по сравнению с 5,5 миллионами тонн годом ранее.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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