Новое месторождение природного газа в иранской части Каспийского моря может превратить страну в крупного поставщика голубого топлива в Европу.
Об этом сообщает газета "Тегеран таймс" со ссылкой на оценки запасов государственной компании, сделавшей открытие.
"Если первоначальные оценки подтвердятся, месторождение в иранском секторе Каспийского моря будет играть значительную роль в экспортных поставках газа в Европу в ближайшее время. Для этого Иран построит на севере новый газовый хаб. Тогда страна будет поставлять в Европу 20% газа из этого региона", — сказал глава КЕРСО Али Осули.
Согласно отчёту:
Новость была с энтузиазмом встречена в Европе, чьи газовые хранилища работают на износ из-за оживления экономической активности — не только там, но и в Азии. На сегодня цены на газ на международных рынках достигли рекордно высоких уровней.
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