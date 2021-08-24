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"Не кредиты и займы": эксперт прокомментировал выделение России $17,5 млрд

Экономика

Выделенные Международным валютным фондом России в виде специальных прав заимствования (SDR) 17,48 млрд долларов распределены ей в рамках борьбы с кризисом из-за пандемии коронавируса, рассказал Общественной Службе Новостей ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев.

"Не кредиты и займы": эксперт прокомментировал выделение России ,5 млрд

"Эти деньги — не кредиты и займы в классическом варианте. … Это деньги, которые выдаются в качестве денежного резерва, который ты можешь использовать так, как тебе надо, в рамках борьбы с коронавирусными последствиями", — пояснил экономист.

Он предположил, что полученные средства могут способствовать активизации властей страны на социальном направлении.

По мнению Михаила Беляева, поддержка россиян, находящихся в тяжёлом финансовом положении и на "низкой черте потребления", является одним из самых "актуальных моментов".

Эксперт отметил, что в России в поддержке особо нуждаются пенсионеры.

"Сейчас растёт инфляция, как заметил президент, пенсионеры потребляют те продукты, которые дорожают первейшим образом. … Пенсионеры испытывают давление инфляции в более усиленном варианте", — подчеркнул экономист.

 

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Автор: Владимир Васютченко
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