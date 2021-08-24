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Башкирские аграрии несут значительные убытки в связи с беспрецедентной засухой

Экономика

Еще одним фактором, усложняющим и без того трудную ситуацию, становятся лесные и степные пожары, возникающие в основном из-за неосторожного обращения с огнем. Для локализации и ликвидации очагов возгораний требуются значительные людские и материальные ресурсы.

Башкирские аграрии несут значительные убытки в связи с беспрецедентной засухой

По словам министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманова, по сумме положительных температур и по количеству выпавших осадков, положение в сельском хозяйстве региона в нынешнем году оказалось хуже, чем в засушливых 2010, 1998 и 1975 годах.

В связи с этим местные фермеры прогнозирует значительный рост цен как на семена, так и на горючее в следующем году. Как компенсировать потери от засухи? Основным финансовым источником в этой ситуации власти Башкирии полагают систему сельхозстрахования, однако ее недоработанность и неэффективность отпугивает многих фермеров.

Операционный директор фермерского хозяйства "ШАИМУРАТ" Артур Нур отмечает, что он, как и многие его коллеги, оказался беззащитен перед засухой.

  • В некоторых районах отсутствуют водоёмы для орошения полей.
  • В связи с тем, что климат региона стал заметно теплее и засушливые годы здесь не редкость, существенно помочь фермерам могла бы разветвленная оросительная система.

О необходимости ее создания, правда, применительно к традиционно засушливым районам Зауралья, в этом году заявил глава республики Радий Хабиров. Однако очевидно, что в орошении и ирригации нуждаются все районы.

Артур Нур также считает, что в качестве поддержки сельхозтоваропроизводителей можно было бы использовать программу долгосрочного кредитования с разумной процентной ставкой и гарантии долговременного пользования землей. Только последнее могло бы оградить фермеров от произвола местных чиновников, которые нередко передают арендованные участки в собственность третьим лицам.

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Ситуация чрезвычайная: засуха в Башкирии может погубить весь урожай зерновых
Автор: Андрей Викторов
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