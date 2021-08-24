МИД РФ: Если потребуется, то Россия обойдётся без украинского транзита газа

Свои переживания по поводу того, что "Северный поток-2", едва только будет запущен, лишит Украину доходов от транзита российского газа, власти Незалежной привычно представляют миру "происками агрессора, мечтающего задушить независимую и гордую страну".

В ход идут и обращения к покровителям на Западе с просьбами "защитить" и "надавить", и угрозы "задавить" ненавистный газопровод.

Похоже, терпение российской стороны начинает давать трещину. Об этом недвусмысленно дал понять Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД, сказавший в интервью РИА Новости, что "если Украина не захочет транзита российского газа, то Россия обойдется и без нее".

Впрочем, пока, по его словам, разговора об этом нет.

"Мы сможем выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу и без Украины. Но это не значит, что мы отказываемся от транзита через ее территорию. Если Киев не захочет пропускать, быть транзитером нашего газа, в чем лично я сомневаюсь, то мы сможем обойтись", — сказал дипломат.

Напомним, что Киев активно продвигает в мировой повестке совсем иное видение ситуации. Там даже канцлера Германии обвинили в удачной попытке "умыкнуть у Украины газовый транзит".