Свои переживания по поводу того, что "Северный поток-2", едва только будет запущен, лишит Украину доходов от транзита российского газа, власти Незалежной привычно представляют миру "происками агрессора, мечтающего задушить независимую и гордую страну".
В ход идут и обращения к покровителям на Западе с просьбами "защитить" и "надавить", и угрозы "задавить" ненавистный газопровод.
Похоже, терпение российской стороны начинает давать трещину. Об этом недвусмысленно дал понять Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД, сказавший в интервью РИА Новости, что "если Украина не захочет транзита российского газа, то Россия обойдется и без нее".
Впрочем, пока, по его словам, разговора об этом нет.
"Мы сможем выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу и без Украины. Но это не значит, что мы отказываемся от транзита через ее территорию. Если Киев не захочет пропускать, быть транзитером нашего газа, в чем лично я сомневаюсь, то мы сможем обойтись", — сказал дипломат.
Напомним, что Киев активно продвигает в мировой повестке совсем иное видение ситуации. Там даже канцлера Германии обвинили в удачной попытке "умыкнуть у Украины газовый транзит".
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