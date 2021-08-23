"Надёжная гавань": эксперт прокомментировал рост валютных вкладов в банках РФ

Резкий рост валютных банковских вкладов в России обусловлен желанием населения сохранить сбережения на фоне экономической нестабильности, заявил NEWS. ru экономист Андрей Колганов.

Комментируя увеличение совокупного объёма средств на валютных счетах россиян за год более чем на 17%, эксперт пояснил:

"В стране сохраняется экономическая нестабильность, плавающий курс рубля. Доллар же в этой ситуации является своего рода надёжной гаванью, что и порождает резкое увеличение валютных вкладов населения".

Андрей Колганов отметил, что проценты по вкладам в российских банках остаются на низком уровне. По словам экономиста, в 2020 году долларовые вклады практически не приносили выгодны. Услугу хранения средств в евро многие финансовые организации вообще не предлагают. Однако желание сберечь оставшиеся деньги заставляет россиян всё же обращаться в банки.

Эксперт выразил уверенность, что в ближайшем будущем не стоит ожидать оттока средств из банков.

"Люди хотят иметь резервы на чёрный день, ищут финансовой стабильности, пытаясь любыми способами увеличить свои сбережения после кризиса", — сказал Андрей Колганов.

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