EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Великобритания ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ из-за Навального
Ольга Бузова отомстила Дмитрию Губерниеву за шуточки про коньяк
"Талибан" считает Турцию своим главным партнером
Духовник МакSим спел в поддержку певицы трогательный романс
Нет алкоголю и фастфуду: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет к осени
Быков высказался о скандальном памятнике на Болотной набережной
Politico: "Талибан"* может начать продажу американского оружия
Более 40% украинцев не верят в возможность возвращения Крыма
Талибы* закрыли афганцам доступ к кабульскому аэропорту

Союз похоронных организаций опроверг рост цен на гробы и кресты в стране

Экономика

Цены на гробы и кресты выросли в Москве, а в регионах РФ остались прежними или выросли незначительно, сообщил Общественной Службе Новостей президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.

Союз похоронных организаций опроверг рост цен на гробы и кресты в стране

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о подорожании похоронной атрибутики на 30-60% из-за роста цен на металл и древесину, Павел Кодыш предположил, что речь идёт только о Москве.

"Там, действительно, подорожало дерево — кресты подорожали, бензин вырос в цене — дорожает процедура. Но Москва — это не Россия", — отметил эксперт.

По его мнению, в российских регионах могли вырасти цены на дополнительные услуги. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом в стране возможно подорожание подготовки тела к похоронам.

Вместе с тем Павел Кодыш отметил, что в Санкт-Петербурге с начала пандемии подъёма цен на похоронные услуги не зафиксировано.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев предположил, что подорожание похоронной атрибутики в Москве обусловлено высоким уровнем дохода жителей столицы.

"Псков и Воронеж отдыхают по сравнению с Москвой. Нет там таких денег, таких зарплат", — сказал Павел Кодыш.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В последний путь — по заоблачным ценам
Автор: Владимир Васютченко
Последние материалы
Союз похоронных организаций опроверг рост цен на гробы и кресты в стране
"Талибан" считает Турцию своим главным партнером
Духовник МакSим спел в поддержку певицы трогательный романс
Уход за кожей лица: контрастное умывание или лосьон
Нет алкоголю и фастфуду: диетолог рассказала, как укрепить иммунитет к осени
Быков высказался о скандальном памятнике на Болотной набережной
Politico: "Талибан"* может начать продажу американского оружия
Более 40% украинцев не верят в возможность возвращения Крыма
Талибы* закрыли афганцам доступ к кабульскому аэропорту
Анастасия Макеева слегла после сильнейшего нервного срыва
Популярное
Бывший СССР
Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет

Премьер РФ Михаил Мишустин, находясь с визитом в Казахстане, прозрачно намекнул властям страны, что не надо делать из Казахстана вторую Украину.

Мишустин предупредил Казахстан: не нужно повторять украинский сюжет
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Российский шоу-бизнес
В интонации Алины Кабаевой услышали знакомые ноты
Мир. Новости мира
Политологи прокомментировали нападки на русскоязычного депутата в Узбекистане
Профилактика
Зарядка для глаз против близорукости
Игорь Буккер Приз для "утопленника": картонные "Титаники" соревнуются в зрелищности ухода на дно Игорь Буккер Усам Оздемиров Европа устала от санкционного пинг-понга Усам Оздемиров Василий Амирджанов Единороссы закроют границы для "русофобов" Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Плач по упущенной выгоде: о чём "оставленном" в Афганистане жалеют в США
Экономика и бизнес
"Талибан"* - контора не бедная. Откуда деньги? - выяснил CGTN
Польша отказалась отменять зоны, свободные от ЛГБТ, в обмен на €2,5 млрд
Евросоюз
Польша отказалась отменять зоны, свободные от ЛГБТ, в обмен на €2,5 млрд
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников