Союз похоронных организаций опроверг рост цен на гробы и кресты в стране

Цены на гробы и кресты выросли в Москве, а в регионах РФ остались прежними или выросли незначительно, сообщил Общественной Службе Новостей президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о подорожании похоронной атрибутики на 30-60% из-за роста цен на металл и древесину, Павел Кодыш предположил, что речь идёт только о Москве.

"Там, действительно, подорожало дерево — кресты подорожали, бензин вырос в цене — дорожает процедура. Но Москва — это не Россия", — отметил эксперт.

По его мнению, в российских регионах могли вырасти цены на дополнительные услуги. Кроме того, из-за ситуации с коронавирусом в стране возможно подорожание подготовки тела к похоронам.

Вместе с тем Павел Кодыш отметил, что в Санкт-Петербурге с начала пандемии подъёма цен на похоронные услуги не зафиксировано.

Президент Союза похоронных организаций и крематориев предположил, что подорожание похоронной атрибутики в Москве обусловлено высоким уровнем дохода жителей столицы.

"Псков и Воронеж отдыхают по сравнению с Москвой. Нет там таких денег, таких зарплат", — сказал Павел Кодыш.

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