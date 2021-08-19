Эксперт назвал ошибки исследования ВШЭ о "зомби"-предприятиях в России

Специалист в области государственного управления экономикой Никита Кричевский в беседе с NEWS. ru назвал исследование ВШЭ о российских "зомби"-компаниях хайпом.

Исследователи из ВШЭ посчитали долю российских предприятий, которые не могут конкурировать и скоро обанкротятся. По мнению эксперта, авторы работы занизили проценты, на самом деле их больше.

Сотрудники Росстата заявляли о 33% предприятий.

По данным ВШЭ, доля "зомби" — 10-15%.

Специалист прокомментировал анализ ВШЭ:

"Чистой воды хайп, не более того. В России число убыточных предприятий находится на одном уровне с США и Европой. Однако эти цифры абсолютно некритичны для национальной экономики".

Никита Кричевский объяснил, что компании становятся убыточными из-за устаревшей продукцией. Когда-то великие Polaroid и Kodak теперь не могут конкурировать.

Кроме того, эксперт указал на ошибку в подходе к подсчёту. По принципу ВШЭ, к "зомби" можно отнести "Газпром" и Tesla Илона Маска. Исходя из документов, прежде его компания долго была убыточной. Помимо этого, в 2020 году мировые нефтяные корпорации зафиксировали падение прибыли, но при этом их нельзя назвать "зомби" из-за общей выручки.

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