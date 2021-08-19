АвтоВаз закрыл три линии производства из-за нехватки микрочипов

Российская компания "АвтоВаз" перестанет собирать автомобили в Тольятти из-за нехватки микрочипов Bosh. Это произошло из-за резкого повышения спроса после локдауна. Промышленники надеются вернуться к прежнему темпу в сентябре.

Производители автомобилей восстановились после пандемии "ковида", но не ожидали, что спрос вырастет настолько быстро. Нужные детали не успевали привозить, поэтому руководство решило закрыть на неделю все три линии производства.

Также АвтоВаз надеется избавиться от дефицита новых российских машин. Специалисты из Минпромторга обещают поддержать компанию в вопросе поставок.

Больше повезло заводу "Lada Ижевск". На этом производстве не будет простаивания, поскольку для создания Lada Vesta необходимы другие компоненты.

"Некоторые подразделения по производству автокомпонентов в Тольятти будут работать по особому графику для обеспечения поставок в Ижевск и другим клиентам", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что ранее вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владислав Рыдаев сообщил о дефиците Lada Granta и других автомобилей, которые производят на заводах АвтоВаза.

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