Экономист Андрей Русецкий рассказал о валютах, которые рискуют рухнуть из-за кризиса. В конце 2020 года большинство стран увеличили внешний долг к ВВП в среднем до 60%. На фоне надвигающегося экономического кризиса могут рухнуть валюты стран СНГ. Об этом Русецкий рассказал агентству «Прайм».
По его словам, кризис может быть вызван повышением ключевой ставки в США после 2023 года. Если это произойдет, то нагрузка на долговые обязательства вырастет. Ранее, когда в США подняли ключевую ставку, случился валютный кризис в Турции, а в Ливане и Аргентине произошел дефолт.
Русецкий отметил, что будущий валютный крах может быть сравним с кризисом 1998 года. При этом России он не коснется из-за большого количества резервов.
По мнению экономиста, валютному кризису подвержены большинство стран СНГ – государства, имеющие высокую долю внешнего долга в иностранной валюте. Также это относится к странам Южной Америки.
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