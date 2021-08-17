EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты составили список самых популярных тематических парков в мире
Талибы* объявили "амнистию" правительственным чиновникам
США сняли с себя ответственность за хаос в аэропорту Кабула
8 причин начать день со стакана лимонной воды
Кушанашвили вспомнил, как кутил с Агутиным и 70-летними женщинами
Депутат Госдумы Парфёнов рассказал о партиях-спойлерах
Нардеп Бужанский: Афган свидетель - США Украине не помогут
Лидер талибов* и кабульские чиновники проводят переговоры
США направят почти 500 млн долларов на помощь беженцам из Афганистана

Власти России потратят 10 млрд рублей на создание госконтента в интернете

Экономика » Финансы

Российские власти выделят 7 млрд рублей на производство государственного контента.

Власти России потратят 10 млрд рублей на создание госконтента в интернете

Как сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства, средства выделят из Резервного фонда правительства на создание госконтента, который будет способствовать, в частности, формированию гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей у молодежи.

Ранее в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено 3 млрд рублей.

Выделяемые деньги получит АНО "Институт развития интернета". Эту информацию подтвердил его гендиректор Антон Ключкин.

По сведениям источника агентства в медиаотрасли, 7 млрд рублей предполагается потратить на поддержку около двух сотен интернет-проектов. Эти деньги Институт развития интернета распределит на конкурсе, участниками которого, как полагает Антон Ключкин, станут крупные игроки медиарынка.

Как сообщил источник РБК в администрации президента, в следующем году объем финансирования производства госконтента может увеличиться в 1,5 раза.

АНО "Институт развития интернета" основан в 2015 году РАЭК, Фондом развития интернет-инициатив, Медиа-коммуникационным союзом, Региональным общественным центром интернет-технологий и создателем LiveInternet Германом Клименко при поддержке администрации президента РФ. Задачи организации — создание дискуссионной площадки для медиаотрасли, отраслевые исследования, налаживание диалога с властями.

С прошлого года 2020 года АНО проводит конкурс на создание интернет-контента для молодежи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Плагиат контента – вопрос культуры, которой в России стало больше
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Депутат Госдумы Парфёнов рассказал о партиях-спойлерах
Нардеп Бужанский: Афган свидетель - США Украине не помогут
Лидер талибов* и кабульские чиновники проводят переговоры
США направят почти 500 млн долларов на помощь беженцам из Афганистана
36 человек арестованы в Алжире за то, что линчевали подозреваемого в поджогах
Сбежавший из Афганистана президент всё ещё легитимный глава государства
Паралимпиада в Токио пройдёт при пустых трибунах. Пустят только школьников
Западные политики о ситуации в Афганистане - цитатник
Хотят ли талибы* мира и какой он в их представлении может быть
Как Меркель испортит Украине "всю ляпоту", рассказал киевский политолог
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Мир. Новости мира
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Новости Украины
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Мир. Новости мира
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников