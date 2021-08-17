Власти России потратят 10 млрд рублей на создание госконтента в интернете

Российские власти выделят 7 млрд рублей на производство государственного контента.

Как сообщает РБК со ссылкой на материалы Федерального казначейства, средства выделят из Резервного фонда правительства на создание госконтента, который будет способствовать, в частности, формированию гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей у молодежи.

Ранее в федеральном бюджете на эти цели было предусмотрено 3 млрд рублей.

Выделяемые деньги получит АНО "Институт развития интернета". Эту информацию подтвердил его гендиректор Антон Ключкин.

По сведениям источника агентства в медиаотрасли, 7 млрд рублей предполагается потратить на поддержку около двух сотен интернет-проектов. Эти деньги Институт развития интернета распределит на конкурсе, участниками которого, как полагает Антон Ключкин, станут крупные игроки медиарынка.

Как сообщил источник РБК в администрации президента, в следующем году объем финансирования производства госконтента может увеличиться в 1,5 раза.

АНО "Институт развития интернета" основан в 2015 году РАЭК, Фондом развития интернет-инициатив, Медиа-коммуникационным союзом, Региональным общественным центром интернет-технологий и создателем LiveInternet Германом Клименко при поддержке администрации президента РФ. Задачи организации — создание дискуссионной площадки для медиаотрасли, отраслевые исследования, налаживание диалога с властями.

С прошлого года 2020 года АНО проводит конкурс на создание интернет-контента для молодежи.

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