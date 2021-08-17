США задались целью лишить экономику России статуса рыночной

Министерство торговли США инициировало специальное расследование, которое должно будет выяснить:

субсидирует ли Россия товары, экспортируемые в Соединённые Штаты.

Если выяснится, что субсидирует, будет запущен процесс признания экономики нашей страны "нерыночной".

Кому и чем помешали российские товары

Сообщается, что жалоба была подана компанией CF Industries и ее "дочками" еще в конце июня. Согласно иску, российский экспорт был занижен более чем на 430%.

Иллинойский производитель сельскохозяйственных удобрений утверждает, что производители как из России, так и из Тринидада и Тобаго незаконно продавали в США субсидированные растворы аммиачной селитры мочевины (UAN) "по несправедливо низким ценам".

"Некоторые российские удобрения продаются или, скорее всего, будут продаваться в Соединённых Штатах по цене ниже справедливой стоимости по смыслу статьи 731 Закона, такой импорт наносит существенный ущерб промышленности в Соединённых Штатах”, — говорится в заявлении, опубликованном в Федеральном реестре правительства США.

Напомним, Россия получила статус рыночной экономики в 2002 году после международного признания экономических и политических преобразований страны в 90-е годы.

Министерство торговли планирует рассмотреть широкий спектр факторов для оценки того, следует ли России сохранять статус рыночной экономики, включая конвертируемость российского рубля, государственную собственность на компании, трудовое законодательство и расчеты по заработной плате, государственный контроль за распределением ресурсов, а также статус и роль иностранных инвестиций и корпораций в России.

В прошлом году экспорт российских товаров в США составил 24 миллиарда долларов, причем основную часть продаж составили промышленные товары и углеводороды.