EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Бизнес в России молодеет: самозанятость регистрируют подростки
Может ли чиновник позволить себе "крик души"? - мнение депутата ГД
Военный политолог: талибы* и ИГИЛ* ещё схлестнутся за Афганистан
Девять полезных для здоровья свойств ананасов
Байден обосновал вывод войск из Афганистана позицией России и Китая
Юрист объяснил, почему "Царьград" не пошёл на условия Google
Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин
Профессор рекомендует часто петь, чтобы побороть последствия COVID-19

США задались целью лишить экономику России статуса рыночной

Экономика » Правила игры

Министерство торговли США инициировало специальное расследование, которое должно будет выяснить:

США задались целью лишить экономику России статуса рыночной

субсидирует ли Россия товары, экспортируемые в Соединённые Штаты.

Если выяснится, что субсидирует, будет запущен процесс признания экономики нашей страны "нерыночной".

Кому и чем помешали российские товары

Сообщается, что жалоба была подана компанией CF Industries и ее "дочками" еще в конце июня. Согласно иску, российский экспорт был занижен более чем на 430%.

Иллинойский производитель сельскохозяйственных удобрений утверждает, что производители как из России, так и из Тринидада и Тобаго незаконно продавали в США субсидированные растворы аммиачной селитры мочевины (UAN) "по несправедливо низким ценам".

"Некоторые российские удобрения продаются или, скорее всего, будут продаваться в Соединённых Штатах по цене ниже справедливой стоимости по смыслу статьи 731 Закона, такой импорт наносит существенный ущерб промышленности в Соединённых Штатах”, — говорится в заявлении, опубликованном в Федеральном реестре правительства США.

Напомним, Россия получила статус рыночной экономики в 2002 году после международного признания экономических и политических преобразований страны в 90-е годы.

Министерство торговли планирует рассмотреть широкий спектр факторов для оценки того, следует ли России сохранять статус рыночной экономики, включая конвертируемость российского рубля, государственную собственность на компании, трудовое законодательство и расчеты по заработной плате, государственный контроль за распределением ресурсов, а также статус и роль иностранных инвестиций и корпораций в России.

  • В прошлом году экспорт российских товаров в США составил 24 миллиарда долларов, причем основную часть продаж составили промышленные товары и углеводороды.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Ашраф Гани, убегая, прихватил столько денег, что они не влезли в вертолёт
Бизнес в России молодеет: самозанятость регистрируют подростки
Может ли чиновник позволить себе "крик души"? - мнение депутата ГД
Военный политолог: талибы* и ИГИЛ* ещё схлестнутся за Афганистан
Девять полезных для здоровья свойств ананасов
Байден обосновал вывод войск из Афганистана позицией России и Китая
Юрист объяснил, почему "Царьград" не пошёл на условия Google
Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин
Профессор рекомендует часто петь, чтобы побороть последствия COVID-19
Эксперт рассказал об опасности обесценивающегося доллара
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Мир. Новости мира
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Новости Украины
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Новости Украины
"Запорожец" с логотипом Mercedes: ЗАЗ запускает новое производство
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников