EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Власти Крыма: угрозы прорыва дамбы в Керчи нет
Ветераны "Альфы" назвали причину, по которой не задержали Ельцина перед путчем
Аналитик призвал даже не думать о снижении цен на бензин
Нашли крайнего: в США предложили наказать Пакистан за неудачи в Афганистане
"Кому следующему сдастся Джо Байден?": Трамп раскритиковал президента США
Кассир московского отделения "Сбербанка" украл 12 миллионов рублей

Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин

Экономика

Аналитик Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что россиянам не стоит ждать снижения цен на топливо. Этому не поможет идея сбросить стоимость на оптовом рынке.

Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин

Сейчас цена бензина в рознице не зависит от опта. Она зависит от объёма предложения, но не спроса. В среднем реализуется около 18% продукции, а необходимо продавать около четверти.

По мнению Баженова, государство не будет слишком сильно повышать нормативы, так как разница между ценами на сырьё и конечный продукт не покроет акциз. Снизить цены можно только снизив акцизные выплаты, чего не произойдёт.

"Об этом можно просто забыть и даже не думать", - приводит NEWS.ru слова Баженова.

По сведениям СМИ, правительство поставило нефтяникам задачу повысить объём продаж топлива, чтобы снизить цену. Для этого необходимо "распечатать" уже накопленный объём ресурсов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Рост цен на бензин в 2021 году
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин
Профессор рекомендует часто петь, чтобы побороть последствия COVID-19
Эксперт рассказал об опасности обесценивающегося доллара
Женщина в Башкирии выкинула из окна роддома чужого ребёнка
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Мнение: на следующую Олимпиаду надо брать больше юристов
Власти Крыма: угрозы прорыва дамбы в Керчи нет
Скрытое патрулирование ГИБДД — чего от него ждать водителям
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Здоровье
Полезный завтрак: с чего начинается утро
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов*
Мир. Новости мира
МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Мир. Новости мира
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников