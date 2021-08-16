Аналитик объяснил, почему россиянам не стоит ждать снижения цен на бензин

Аналитик Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что россиянам не стоит ждать снижения цен на топливо. Этому не поможет идея сбросить стоимость на оптовом рынке.

Сейчас цена бензина в рознице не зависит от опта. Она зависит от объёма предложения, но не спроса. В среднем реализуется около 18% продукции, а необходимо продавать около четверти.

По мнению Баженова, государство не будет слишком сильно повышать нормативы, так как разница между ценами на сырьё и конечный продукт не покроет акциз. Снизить цены можно только снизив акцизные выплаты, чего не произойдёт.

"Об этом можно просто забыть и даже не думать", - приводит NEWS.ru слова Баженова.

По сведениям СМИ, правительство поставило нефтяникам задачу повысить объём продаж топлива, чтобы снизить цену. Для этого необходимо "распечатать" уже накопленный объём ресурсов.

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