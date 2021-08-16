Аналитик Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что россиянам не стоит ждать снижения цен на топливо. Этому не поможет идея сбросить стоимость на оптовом рынке.
Сейчас цена бензина в рознице не зависит от опта. Она зависит от объёма предложения, но не спроса. В среднем реализуется около 18% продукции, а необходимо продавать около четверти.
По мнению Баженова, государство не будет слишком сильно повышать нормативы, так как разница между ценами на сырьё и конечный продукт не покроет акциз. Снизить цены можно только снизив акцизные выплаты, чего не произойдёт.
"Об этом можно просто забыть и даже не думать", - приводит NEWS.ru слова Баженова.
По сведениям СМИ, правительство поставило нефтяникам задачу повысить объём продаж топлива, чтобы снизить цену. Для этого необходимо "распечатать" уже накопленный объём ресурсов.
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