EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Власти Крыма: угрозы прорыва дамбы в Керчи нет
Ветераны "Альфы" назвали причину, по которой не задержали Ельцина перед путчем
Аналитик призвал даже не думать о снижении цен на бензин
Нашли крайнего: в США предложили наказать Пакистан за неудачи в Афганистане
"Кому следующему сдастся Джо Байден?": Трамп раскритиковал президента США
Кассир московского отделения "Сбербанка" украл 12 миллионов рублей
Панина возмутило предложение ограничить продажу алкоголя

Эксперт рассказал об опасности обесценивающегося доллара

Экономика

Эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода рассказал о проблемах в связи с необеспеченной эмиссией доллара. В понедельник этот показатель составил 28,5 трлн.

Эксперт рассказал об опасности обесценивающегося доллара

По словам Лободы, больше всего обесценивающаяся резервная валюта повлияет на экономику Японии, Китая, Великобритании и стран ЕС. Эти страны являются главными кредиторам США. На Россию ситуация с долларом не повлияет — доля страны в американском госдолге всего 1%.

Вместе с тем, доллар США не смогут заменить страны, которые хотят этого больше всего — Россия и Китай. Ситуацию не удастся переломить как минимум десять лет.

Обесценивание доллара повлияет на покупательскую способность этой валюты.

"Доллар США сейчас выбрал очень тревожный путь. Инфляция растет, необеспеченные деньги печатаются триллионами. Одновременно они разгоняют и мировую экономику. Очевидно, покупательная способность доллара уже к началу 2022 года серьезно просядет", — приводит ФАН слова Лободы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Россия и Китай: изгоняющие доллар
Автор: Артём Пермяков
Последние материалы
Женщина в Башкирии выкинула из окна роддома чужого ребёнка
Десятки афганских самолётов и вертолётов проникли в Узбекистан
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолёт
Украине посоветовали не злить Россию после бегства США из Афганистана
Мнение: на следующую Олимпиаду надо брать больше юристов
Власти Крыма: угрозы прорыва дамбы в Керчи нет
Скрытое патрулирование ГИБДД — чего от него ждать водителям
Ветераны "Альфы" назвали причину, по которой не задержали Ельцина перед путчем
Феликс Царикати: "Я очень счастливый человек!"
Аналитик призвал даже не думать о снижении цен на бензин
Популярное
Мир. Новости мира
Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной

Боевики "Талибана"* (организации, запрещённой в РФ) объявили о полной победе в своей двухдесятилетней борьбе за независимость Афганистана от США. .

Талибы* объявили войну в Афганистане оконченной
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Мир. Новости мира
"Обстановка хорошая": российский дипломат прокомментировал ситуацию в Кабуле
Новости Украины
Украинский политолог: наши инфантилы должны извлечь урок из событий в Афгане
Здоровье
Полезный завтрак: с чего начинается утро
Любовь Степушова Урок миру: шесть причин успеха "Талибана"* Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти Белоруссии готовятся к блокировке соцсетей Василий Амирджанов Игорь Буккер Опасная любовь: самовлюблённые "нарциссы" могут стоить вам жизни Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Послов Евросоюза спрятали из-за наступления талибов*
Мир. Новости мира
МИД Афганистана: "Передача власти талибам* пройдёт мирно"
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Мир. Новости мира
Кадыров назвал события в Афганистане очередной американской аферой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников