Эксперт рассказал об опасности обесценивающегося доллара

Эксперт по коммуникациям и КСО Андрей Лобода рассказал о проблемах в связи с необеспеченной эмиссией доллара. В понедельник этот показатель составил 28,5 трлн.

По словам Лободы, больше всего обесценивающаяся резервная валюта повлияет на экономику Японии, Китая, Великобритании и стран ЕС. Эти страны являются главными кредиторам США. На Россию ситуация с долларом не повлияет — доля страны в американском госдолге всего 1%.

Вместе с тем, доллар США не смогут заменить страны, которые хотят этого больше всего — Россия и Китай. Ситуацию не удастся переломить как минимум десять лет.

Обесценивание доллара повлияет на покупательскую способность этой валюты.

"Доллар США сейчас выбрал очень тревожный путь. Инфляция растет, необеспеченные деньги печатаются триллионами. Одновременно они разгоняют и мировую экономику. Очевидно, покупательная способность доллара уже к началу 2022 года серьезно просядет", — приводит ФАН слова Лободы.

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