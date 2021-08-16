В РФ компании стали увольнять за отказ от обязательной прививки от COVID-19

Подавляющее большинство российских компаний столкнулись с отказом части сотрудников от обязательной прививки от коронавируса при отсутствии медотводов. Это следует из опубликованного Forbes опроса HR-специалистов более 900 компаний, на которые распространяется требование об обязательной вакцинации 60% сотрудников.

Согласно результатам опроса, почти в 12% компаний не стали прививаться более половины сотрудников, в 33% — почти треть. Около 47% организаций сообщили об отказе от вакцинации менее 10% персонала. Все сотрудники согласились привиться в 8,3% компаний.

Сообщается, что около 50% опрошенных организаций пока не решили, как поступить с отказавшимися от вакцинации. В каждой третьей компании не стали наказывать не желающих прививаться сотрудников и закрыли квоту в 60% за счет других работников. Около 16% участников опроса сообщили, что в их компании следствием отказа от вакцинации стало отстранение от работы. Почти 5% компаний уволили не пожелавших делать прививку работников, хотя по закону этого делать нельзя.

Угрозы санкций за отказ от вакцинации применяли к сотрудникам свыше 40% компаний. В каждой четвертой организацию за прививку обещали различные бонусы. Более трети компаний не мотивировали сотрудников привиться от коронавируса.

В подавляющем большинстве опрошенных компаниях заявили о том, что их руководство привилось полностью или частично.

Более половины участников опроса заявили о негативном отношении к обязательной вакцинации.

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