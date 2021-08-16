Россия может запретить экспорт бензина, если внутренние цены продолжат расти

Правительство России готово принять жесткие меры для сдерживания внутренних цен на топливо.

Какие именно — рассказал вице-премьер Александр Новак.

По его словам, не исключено, что будет введен запрет "на экспорт нефтехимии". Впрочем, коснется он только трейдеров, а не производителей сырой нефти в стране.

"Мы ожидаем, что рынок улучшится в ближайшем будущем”, — сказал экс-министр энергетики, подчеркнув текущую тенденцию к снижению биржевых цен.

Новак призвал нефтяные компании оказать содействие в стабилизации внутреннего нефтяного рынка, добавив, что этому будет способствовать неуклонное увеличение поставок нефти.

"Мы уже приняли решение поднять нормативы продажи бензина на отечественной товарной бирже до 12%. В частности, увеличение поставок может быть достигнуто за счет накопленных запасов топлива”, — сказал он.

Напомним, в июле министр энергетики России Николай Шульгинов уже заявлял, что правительство обдумывает идею введения запрета на экспорт бензина на фоне роста внутренних цен на топливо.

Цены на бензин в России быстро росли в последние месяцы частично из-за бума внутреннего туризма, поскольку ограничения на коронавирус затруднили международные поездки.

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