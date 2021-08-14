Россияне стали чаще брать микрокредиты

Россияне стали чаще брать микрозаймы. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле количество выданных так называемых займов до зарплаты составило 2,32 млн единиц.

В июне данный показатель составлял около 2,30 млн единиц. Таким образом, рост составил 0,7%.

Однако темпы роста числа выданных микрозаймов увеличились по сравнению с предыдущим годом, отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

Эксперты связывают это с тем, что в последнее время увеличилась доля онлайн заявок в сегменте микрозаймов.

"Так, в 2021 году она составляет около 75% от общего числа заявок", — добавил Викулин.

В июне 2021 года больше всего микрозаймов было выдано в Москве (около 116,8 тыс.) и Московской области (около 105,0 тыс.), а также в Свердловской области (около 83,1 тыс.).

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