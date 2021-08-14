Россиянам рассказали, как уменьшить расходы на оплату ЖКХ

Россияне, ежемесячный доход которых ниже установленного в их регионе прожиточного минимума, имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Также право на субсидирование оплаты услуг ЖКХ предоставляется инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий и ликвидаторам техногенной катастрофы на ЧАЭС, сообщает агентство "Прайм".

Кроме того, государство готово взять на себя часть расходов на жилищно-коммунальные услуги у ветеранов труда, заявил генеральный директор ПАО "Городские Инновационные Технологии" Сергей Минко.

Для уточнения условий предоставления материальной помощи необходимо обратиться в органы соцзащиты.

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