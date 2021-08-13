Специалисты рассказали, подешевеют ли товары на фоне проверок магазинов ФАС

Сегодня ФАС заявила, что проверит крупнейшие российские магазины из-за подозрения в сговоре с целью повышения цен. Поводом послужило обращение граждан. К "Магниту" уже пришли сотрудники службы, но их не пустили охранники. Журналисты Pravda.Ru поговорили об инцидентах с Ильёй Завельским, вице-президентом ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном", и Ильёй Ломакиным-Румянцевым, директором Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково".

Снизятся ли цены после проверок

Предприниматель Илья Завельский считает, что цены не уменьшатся. Их могут повышать не только ритейлеры, но и производители. Эксперт объяснил:

"Сейчас, на самом деле, ситуация такая, что издержки растут прилично. Топливо растёт, вы же видите. Соответственно, транспортные компании поднимают цены. У производителей, наверняка, тоже издержки выросли с этим. Тут комплекс всех вопросов. Это не то, что ритейлер захотел, поднял цены и всё, и вопрос решился".

Зачем компаниям нужен сговор

По мнению Ильи Ломакина-Румянцева, крупные торговые сети относятся с большим уважением к Федеральной антимонопольной службе. Специалист убеждён, что реальных причин вступать в сговор у компаний не было. Тем более, никто из них обычно не хочет поднимать цены, поскольку это — удар по потребителю. Кроме того, эксперт назвал объективную причину роста цен. По мнению специалиста, на это влияет объективная инфляция, которая растёт в пандемийный период.

"Связано это во многом с постковидной или ковидной программой по восстановлению экономики в большинстве стран. Всё это выливается в виде денежного дождя в экономику этих стран и всё это приводит к росту цен, в том числе на продовольствие", — пояснил Илья Ломакин-Румянцев.

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