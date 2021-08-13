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Специалисты рассказали, подешевеют ли товары на фоне проверок магазинов ФАС

Экономика

Сегодня ФАС заявила, что проверит крупнейшие российские магазины из-за подозрения в сговоре с целью повышения цен. Поводом послужило обращение граждан. К "Магниту" уже пришли сотрудники службы, но их не пустили охранники. Журналисты Pravda.Ru поговорили об инцидентах с Ильёй Завельским, вице-президентом ассоциации производителей и реализаторов "Гастроном", и Ильёй Ломакиным-Румянцевым, директором Центра развития потребительского рынка Московской школы управления "Сколково".

Специалисты рассказали, подешевеют ли товары на фоне проверок магазинов ФАС

Снизятся ли цены после проверок

Предприниматель Илья Завельский считает, что цены не уменьшатся. Их могут повышать не только ритейлеры, но и производители. Эксперт объяснил:

"Сейчас, на самом деле, ситуация такая, что издержки растут прилично. Топливо растёт, вы же видите. Соответственно, транспортные компании поднимают цены. У производителей, наверняка, тоже издержки выросли с этим. Тут комплекс всех вопросов. Это не то, что ритейлер захотел, поднял цены и всё, и вопрос решился".

Зачем компаниям нужен сговор

По мнению Ильи Ломакина-Румянцева, крупные торговые сети относятся с большим уважением к Федеральной антимонопольной службе. Специалист убеждён, что реальных причин вступать в сговор у компаний не было. Тем более, никто из них обычно не хочет поднимать цены, поскольку это — удар по потребителю. Кроме того, эксперт назвал объективную причину роста цен. По мнению специалиста, на это влияет объективная инфляция, которая растёт в пандемийный период.

"Связано это во многом с постковидной или ковидной программой по восстановлению экономики в большинстве стран. Всё это выливается в виде денежного дождя в экономику этих стран и всё это приводит к росту цен, в том числе на продовольствие", — пояснил Илья Ломакин-Румянцев.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова
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