В Госдуме предложили оставить регионам большую часть поступлений от налогов

Российские регионы должны оставлять у себя больше налоговых поступлений, поскольку на федеральном уровне эти деньги расходуют неэффективно, заявил URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Михаил Щапов.

По словам депутата, сейчас в регионах остаётся менее 45% налоговых поступлений, а ещё 10 лет назад — 60%. Михаил Щапов считает, что процент остающихся в регионах доходов нужно вернуть на прежний уровень. "А лучше сделать 70% на 30%", — заявил парламентарий.

Как рассказал Михаил Щапов, в настоящее время большая часть налоговых поступлений поступает в федеральный бюджет, откуда затем средства перераспределяют по регионам. При этом, по мнению депутата, жители российской глубинки не видят этих денег.

Парламентарий заявил, что средства на федеральном уровне расходуются крайне неэффективно. В этой связи Михаил Щапов напомнил об 1 трлн рублей, который остался неизрасходованным в рамках федеральной программы, предполагающей распределение средств на объекты капитального строительства.

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