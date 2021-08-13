Эксперт назвал главную причину высокой цены газа в Европе

Гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил, что главной причиной повышенной стоимости газа в Европе является недостаточное количество сжиженного природного газа. Об этом он рассказал "РИА Новости".

Эксперт отметил, что этим летом Европа не получила необходимый объем голубого топлива, что привело к повышению цены на газ — почти 570 долларов за 1 тысячу кубометров. Данный показатель является историческим максимумом.

"Газпром" столкнулся с похожей ситуацией из-за пожаров на Уренгойском заводе. Компания снизила объемы сжиженного природного газа из-за аварии и увеличила стоимость синего топлива. Однако эффект был краткосрочным.

Также Симонов рассказал, что из-за небольших резервов газа в Европе повысили стоимость топлива. Этот фактор роста цен эксперт назвал дополнительным.

Ранее "Газпром" отказался от сверхлимитных объемов газа через Украину и Польшу. Компания пояснила, что мощностей для транспортировки газа в Европу достаточно.

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