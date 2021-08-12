Шойгу удивил экспертов, дав старт реконструкции БАМа

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу дал старт реконструкции 340-километрового участка восточной ветки Байкало-Амурской магистрали, 12 августа приняв участие в посвященной началу работ церемонии закладки памятного камня.

По информации пресс-службы министерства, на церемонии Сергей Шойгу заявил, что результатом реконструкции БАМа станет увеличение транспортных возможностей Восточной Сибири. Кроме того, она позволит России расширить выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Интерес министра обороны к реконструкции БАМа удивил директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, с которым поговорили журналисты Pravda.Ru.

«Это вопрос стратегии РФ, к которому господин Шойгу не имеет слишком большого отношения. Это, скорее, надо обращаться к министерству транспорта, в РЖД. Там на самом деле все это предусмотрено и в действующих планах адресной инвестиционной программы РЖД и в транспортной стратегии РФ», - Михаил Блинкин.

По его словам, целесообразность реконструкции БАМа зависит от перспектив экспорта российского угля в восточные порты.

«Если там перспективы оптимистичные, то это очень здорово. Если в связи с современными экологическими новыми императивами потребление угля пойдет на спад, в том числе в Китае и в других странах Азиатско-Тихоокеанского региона, это не нужно. Это сложнейший вопрос, который явно не относится к компетенциям министра обороны», - подчеркнул эксперт.

Комментируя заявление Сергея Шойгу о том, что участниками реконструкции БАМа будут студотряды, Михаил Блинкин усомнился в целесообразности этой затеи.

«Насколько я понимаю из железнодорожного строительства, это теперь такое очень достаточно высокотехнологичное занятие. В старину можно было и заключенных, и студентов. … И вообще, на самом деле, вряд ли это в компетенции молодежной политики», - сказал эксперт.

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