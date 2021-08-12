Британская благотворительная компания Oxfam предложила ввести единовременный налог в размере 99% с миллиардеров. Эксперты считают, что собранные деньги позволят привить всю планету от коронавируса.
По предварительным оценкам, налог позволит собрать 5,4 триллиона долларов. Этого хватит на вакцинацию всего населения Земли. Также деньги можно направить на пособия по безработице — по 20 тысяч долларов на человека.
Ранее, с 1 января 2021 года, в России был введен "налог для богатых" — налоговый сбор в размере 15% для лиц с доходом свыше 5 миллионов рублей в год. По словам президента РФ Владимира Путина, собранные с налогов деньги (около 60 миллиардов рублей) будут направлены на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
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