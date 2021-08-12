В Британии предложили обложить богатых налогом в 99%

Британская благотворительная компания Oxfam предложила ввести единовременный налог в размере 99% с миллиардеров. Эксперты считают, что собранные деньги позволят привить всю планету от коронавируса.

По предварительным оценкам, налог позволит собрать 5,4 триллиона долларов. Этого хватит на вакцинацию всего населения Земли. Также деньги можно направить на пособия по безработице — по 20 тысяч долларов на человека.

Рейтинг Bloomberg Billionaires Index показал, что общий капитал российских миллиардеров с января по июль вырос на 39,4 миллиарда долларов.

Ранее, с 1 января 2021 года, в России был введен "налог для богатых" — налоговый сбор в размере 15% для лиц с доходом свыше 5 миллионов рублей в год. По словам президента РФ Владимира Путина, собранные с налогов деньги (около 60 миллиардов рублей) будут направлены на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

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