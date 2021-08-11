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Аналитик назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам

Экономика

Эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов в беседе с журналистами новостного портала NEWS. ru называл ориентировочные ставки по банковским вкладам. Специалист опирался на итоги этого года.

Аналитик назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам

По мнению Игоря Сафонова, цикл повышения банковских вкладов повысится с 5,3% до 6%. Эксперт также убеждён, что розничные депозиты повторят динамику ключевой ставки Центробанка России. С начала года ставку постоянно увеличивали.

Специалист подчеркнул, что необходимо следить за интенсивностью инфляции в нашей стране, во многом от этого зависит ситуация с банковскими вкладами.

Если инфляция будет 6,5%, то размер ставок будет около 6%. Точно можно сказать, что он не станет больше инфляции.

Аналитик добавил, что в прошлом году средний размер банковских ставок составил 4%, однако в наше время он почти сравнялся с уровнем до пандемии.

Игорь Сафонов сообщил:

"В настоящее время россиянам есть весомый смысл хранить ликвидность, открывая банковские вклады. ЦБ подтвердил дальнейшие перспективы роста ставок по ним, поэтому у граждан появилась реальная возможность сохранить свои сбережения в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусной пандемией".

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Банк лопнул — вклады остались. Что делать?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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