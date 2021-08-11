Аналитик назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам

Эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов в беседе с журналистами новостного портала NEWS. ru называл ориентировочные ставки по банковским вкладам. Специалист опирался на итоги этого года.

По мнению Игоря Сафонова, цикл повышения банковских вкладов повысится с 5,3% до 6%. Эксперт также убеждён, что розничные депозиты повторят динамику ключевой ставки Центробанка России. С начала года ставку постоянно увеличивали.

Специалист подчеркнул, что необходимо следить за интенсивностью инфляции в нашей стране, во многом от этого зависит ситуация с банковскими вкладами.

Если инфляция будет 6,5%, то размер ставок будет около 6%. Точно можно сказать, что он не станет больше инфляции.

Аналитик добавил, что в прошлом году средний размер банковских ставок составил 4%, однако в наше время он почти сравнялся с уровнем до пандемии.

Игорь Сафонов сообщил:

"В настоящее время россиянам есть весомый смысл хранить ликвидность, открывая банковские вклады. ЦБ подтвердил дальнейшие перспективы роста ставок по ним, поэтому у граждан появилась реальная возможность сохранить свои сбережения в условиях экономического кризиса, вызванного коронавирусной пандемией".

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