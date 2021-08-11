Сезонное продолжение падения цен на продукты питания и туристические услуги станут основными факторами снижения инфляции.
Издание РИА Новости опросило аналитиков и составило прогноз темпов роста цен в России. Специалисты уверены, что в августе цены в стране повысятся на 6,4%.
По сообщениям Росстата, годовая инфляция в России в следствие слабеющего рубля и увеличения стоимости отдельных видов продуктов питания и сырья по сравнению с 2020 годом увеличивается. В первом месяце лета темпы роста цен достигли максимума с 2016 года и составили 6,5%. При этом в июле наблюдалось снижение инфляции до 6,46%.
По словам старшего экономиста "ВТБ Капитала" Александра Исакова, основными факторами пониженной инфляции станут сезонное продолжение падения цен на продукты питания и туристические услуги. Также в августе ожидается нормализация цен в таких сегментах непродовольственных товаров, как строительные материалы и автомобили, заключил эксперт.
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