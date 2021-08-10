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Как Мазепин разваливает "удобренческую империю"

Экономика

Бизнесмен Дмитрий Мазепин может оказаться героем скандала, ведь задолженность "Уралхима" и "Уралкалия" перед Сбербанком достигла триллиона рублей.

Как Мазепин разваливает "удобренческую империю"

"Росбалт" отмечает, что задолженность "Уралкалия" до 2013 года, то есть прихода Мазепина, была значительно ниже и составляла 154 миллиарда.

Стоит отметить, что 60% "Уралкалия" находится в залоге у "Сбербанка".

По прогнозам экспертов, аудит, который спровоцирует "Сбербанк", не станет отправной точкой к смене собственника. Правда без привлечения дополнительного финансирования ситуацию в империи это особо не изменит. На восстановление предприятий потребуются сотни миллиардов рублей.

Помимо финансовой дыры, под управлением Мазепина у предприятия "Уралхим" образовалась и "белая гора". В 90 километрах от Кремля скопление химических отходов достигло высоты 110 метров, вместо запланированных 60.

К текущим долгам может прибавиться также два миллиарда долларов по иску от "Тольяттиазота", которое бизнесмен пытался захватить рейдерским путем.

Дорогую жизнь себе и своей семье олигарх обеспечивает путем ухода от налогов через подставные фирмы, которые за бесценок приобретают продукцию предприятий и дальше перепродают по рыночной цене. Подобные аферы позволили Мазепину приобрести не одну элитную заграничную недвижимость на Лазурном берегу и в Сардинии.

В нынешних обстоятельствах кредиты Мазепина только усугубляют положение предприятий, которые, по прогнозам журналистов, всё равно будут ликвидированы, и тысячи людей, работающих на них, останутся без единственного источника дохода.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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