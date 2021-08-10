Михаил Делягин: "Темпы роста экономики России не достигнут 5% в этом году"

Экономист Михаил Делягин заявил, что по итогам 2021 года рост ВВП России не достигнет 5%, как ранее обещали специалисты Альфа-Банка. Эксперт считает реалистичными цифры 4 — 4,1%.

Делягин считает, что прогноз Альфа-Банка является завышенным, поскольку аналитики не учли несколько важных факторов. На итоговые показатели окажет влияние ослабление курса национальной валюты, которое должно произойти после сентябрьских выборов в Госдуму. Из-за этого российская экономика будет восстанавливаться медленнее.

"На фоне безумной политики властей по введению коронавирусных ограничений высокая инфляция упёрлась в нищету населения", — заявил Делягин в интервью NEWS.ru.

По его словам, российские власти мало помогали малому и среднему бизнесу во время пандемии, что отрицательно скажется на экономическом росте. Власть активно помогала только подконтрольному крупному бизнесу. Что касается малых и средних предприятий, то они "оказались на грани разорения из-за безумной политики ограничений", подчеркнул экономист.

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