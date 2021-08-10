EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Латвия ввела режим ЧС на границе с Белоруссией
Эксперты рассказали о необходимости приборов для измерения усталости водителя
В ЛНР нашли более десяти захоронений жертв конфликта в Донбассе
В Сети появилось видео со страстным танцем Плющенко и Рудковской
Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
В Красноярском крае матери двоих детей дали срок за торговлю ими
Даня Милохин помирился со старшим братом Ильёй
Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет шансов на существование
Собчак поздравила с днём рождения покойного отца

Михаил Делягин: "Темпы роста экономики России не достигнут 5% в этом году"

Экономика

Экономист Михаил Делягин заявил, что по итогам 2021 года рост ВВП России не достигнет 5%, как ранее обещали специалисты Альфа-Банка. Эксперт считает реалистичными цифры 4 — 4,1%.

Михаил Делягин: "Темпы роста экономики России не достигнут 5% в этом году"

Делягин считает, что прогноз Альфа-Банка является завышенным, поскольку аналитики не учли несколько важных факторов. На итоговые показатели окажет влияние ослабление курса национальной валюты, которое должно произойти после сентябрьских выборов в Госдуму. Из-за этого российская экономика будет восстанавливаться медленнее.

"На фоне безумной политики властей по введению коронавирусных ограничений высокая инфляция упёрлась в нищету населения", — заявил Делягин в интервью NEWS.ru.

По его словам, российские власти мало помогали малому и среднему бизнесу во время пандемии, что отрицательно скажется на экономическом росте. Власть активно помогала только подконтрольному крупному бизнесу. Что касается малых и средних предприятий, то они "оказались на грани разорения из-за безумной политики ограничений", подчеркнул экономист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Прогноз роста экономики России в 2021
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Суд отклонил иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
В Красноярском крае матери двоих детей дали срок за торговлю ими
Алиментщиков и злостных должников объявят "врагами народа"
Даня Милохин помирился со старшим братом Ильёй
Михаил Делягин: "Темпы роста экономики России не достигнут 5% в этом году"
История Компартии Китая — история успеха коммунистический идеологии
Додик заявил, что у Боснии и Герцеговины нет шансов на существование
Собчак поздравила с днём рождения покойного отца
Военные Британии, ЦРУ и Пентагон тайно обсуждают НЛО
Познер с юмором ответил Губерниеву, назвавшему его трёхголовым драконом
Популярное
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России

Часть Украины может войти в состав Российской Федерации по примеру Крымского полуострова.

Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Российский шоу-бизнес
Новая знакомая Билана оказалась переодетым парнем
Российский шоу-бизнес
"Утром накрыло": Блёданс рассказала о реакции на прививку от "ковида"
Василий Амирджанов Лукашенко отметил годовщину протестов пресс-конференцией Василий Амирджанов Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Российский шоу-бизнес
Кравченко рассказала, почему не стала уводить Добронравова из семьи
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Российский шоу-бизнес
Постройневшая Кабаева с кольцом на пальце снова вышла на связь
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников