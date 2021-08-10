"Кубышка" России растёт и приумножается – Центробанк

Золотовалютные резервы России в июле выросли более чем на 1,5% и составили $601 млрд.

В денежном выражении ежемесячный рост, как сообщает Центробанк, составил $9,258 млрд.

Валютные резервы страны на 1 июля составили примерно $591,7 млрд.

Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, включающие запасы монетарного золота, иностранной валюты и специальных прав заимствования, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ.

Валютные резервы России за последний месяц выросли более чем на один процент до $466,1 млрд.

Стоимость монетарного золота страны выросла на 3,4% — до $130,4 млрд.

Напомним, в прошлом году золотовалютные резервы страны выросли на 7,5%, составив на 1 января 2021 года $595,8 млрд. В конце мая валютные резервы достигли небывалого максимума в $605,9 млрд.

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