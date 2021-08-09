Эксперт: Обеднение россиян грозит банкротством похоронным агентствам

Похоронным агентствам России в недалекой перспективе может грозить банкротство из-за обеднения населения страны. Об этом Общественной службе новостей рассказал председатель профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев.

По его словам, россияне беднеют уже не первый год, у них нет накоплений на дорогостоящие ритуальные услуги. Следствием этого становится снижение доходов похоронных агентств. В последнее десятилетие ритуальный бизнес теряет в среднем по 9-10% годового дохода.

Антон Авдеев уточнил, что в 2020 году смертность в стране выросла на 25%, а объём ритуальных услуг — только на 10%.

Сообщается, что выручка похоронных агентств за истекший период 2021 года увеличилась по сравнению с прошлым годом на 9%, при этом смертность выросла на 16%.

"Это и есть реальное падение. Причины в том, что народ беднеет", — подчеркнул председатель профсоюза.

Он отметил, что на фоне снижения доходов издержки ритуальных контор растут. Это грозит "сломом" существующей модели похоронного бизнеса.

"Издержки больше, чем доходы даже у муниципальных ритуальщиков. И вся эта модель рухнет", — сказал Антон Авдеев.

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