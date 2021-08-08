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Эксперты оценили семидневную трудовую неделю

Экономика

Эксперты заявили, что семидневная трудовая неделя увеличит безработицу. Ранее депутат КПРФ Николай Арефьев в интервью URA.ru предложил увеличить количество рабочих дней.

Эксперты оценили семидневную трудовую неделю

Идея чиновника столкнулась с критикой. Большинство экспертов уверены - Россия возвращается во времена крепостного права. Арефьев также утверждает, что прошлое предложение зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева о переходе на четырехдневную рабочую неделю не имеет основания.

Председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов в интервью "РИА Новости" заявил, что людям необходим отдых:

"У граждан ухудшится здоровье, не будет времени на отдых и на воспитание детей"  

Депутат Денис Кравченко, говоря с журналистами в Госдуме, отметил, что увеличение трудовой недели приводит к снижению производительности труда. По мнению чиновника, снижение производительности труда способствует снижению темпов развития экономики. 

  • По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2019 году производительность труда в России составила в среднем 26,4 доллара. Это почти в 4 раза ниже, чем в Ирландии (99,5 доллара) и в два раза ниже средних показателей ОЭСР (54,8 доллара).

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что увеличение рабочей недели может повысить безработицу в стране. Сафонов также добавил, что пятидневная трудовая неделя остается лучшим вариантом для российской экономики.

Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, что реализация семидневной трудовой недели увеличит психологическую и физическую нагрузку на людей. При этом Остапкович заверил, что при повышенном количестве трудовых дней у россиян возросла бы производительность труда.

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Эксперты оценили семидневную трудовую неделю
Автор: Владан Джурич
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