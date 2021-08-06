Китайский интернет-гигант Meituan может "схлопотать" миллиардный штраф

Одна из самых крупных китайских интернет-компаний Meituan может получить штраф в размере миллиарда долларов.

Китайский антимонопольный орган уличил Meituan в злоупотреблении доминирующим положением на рынке доставки еды. По данным WSJ, решение о назначении штрафа будет принято в ближайшие недели.

Meituan находится на третьем месте среди крупнейших по стоимости корпораций в Китае. Рядом с Meituan по капитализации располагаются Tencent и Alibaba Group.

Китайская корпорация препятствовала компаниям продавать свои товары на платформах конкурентов. В качестве мер Meituan назначал штрафы продавцам, которые пытались продать товары компании на других площадках.

В ходе расследования, начавшегося в апреле этого года, представители Meituan заявили, что будут сотрудничать со следствием. Согласно китайскому законодательству, антимонопольные штрафы составляют не более 10% от годовой выручки компании.

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