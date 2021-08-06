Утро начинается не с кофе: эксперт рассказала, подорожает ли источник бодрости

Кофейни оправляются от пандемии коронавируса, но их ждёт новый удар — повышение цен на кофе. Директор сети COFFEE LIKE Татьяна Кузнецова рассказала ФАН, как сегмент переживёт тяжёлый период.

Как поступят кофейни

Рост цен на кофе затронет те места, у которых он — основное коммерческое предложение. В России за этот месяц источник бодрости подорожает на 10-12%. Из-за этого руководители изменят качество сырья. Однако, по мнению Татьяны Кузнецовой, так поступят не все. Некоторые сети могут себе позволить не уменьшать издержки этим способом. Причины — долгосрочные контракты с поставщиками и короткая цепочка поставок.

Больше всего рост цен ударит по новичкам в этом бизнесе. Татьяна Кузнецова объяснила:

"В отличие от своих клиентов — они сразу увидят изменения себестоимости чашки кофе, когда как конечного потребителя эта проблема может коснуться не раньше осени этого года".

Почему так дорого

Кофе дорожает по трём причинам:

неурожай в Бразилии;

забастовки в Колумбии;

повышение спроса на кофе вне дома.

Продолжат ли люди покупать напитки

Эксперт убеждён, что спрос на кофе останется прежним, этому не помешает подорожание. В 2000-х один человек потреблял примерно 0,5 килограмма в год, а в 2019 году — уже 1,5 килограмма. Татьяна Кузнецова считает, что россияне продолжат покупать напиток, но компании всё равно должны оставлять доступные цены.

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