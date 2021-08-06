Майк Калви: приговор мне лишит Россию потока инвесторов

Сегодня суд в Москве огласит приговор Майклу Калви, американскому финансисту, основавшему одну из крупнейших частных инвестиционных компаний в России, признанному виновным в хищении средств.

Сам Калви продолжает настаивать на своей невиновности.

"И судья, и прокурор просто повторили фразы и аргументы из предварительного обвинения в декабре 2019 года, игнорируя сотни документов, показаний и свидетелей-экспертов, представленных в ходе судебного процесса за последние 7 месяцев”, — заявил Калви журналистам у здания Мещанского суда Москвы в четверг вечером. — Но это еще не конец. Надеюсь, завтра судья обратится к реальным фактам — надежда умирает последней”.

Бизнесмен сказал, что оправдательный приговор привёл бы "миллиарды новых западных инвестиций в Россию", в то время как осуждение его пошлет сигнал иностранному капиталу, что "здесь дела вести опасно и потому не стоит".

Напомним, 5 августа судья признал финансиста виновным по обвинению в завышении стоимости актива в рамках финансовой сделки и незаконном присвоении средств на сумму 2,5 млрд рублей.

Прокуратура попросила шесть лет тюрьмы для Калви и пять — для его французского делового партнера Филиппа Дельпаля. Оба они руководители частной инвестиционной компании Baring Vostok стоимостью $3,7 млрд, арестованной в 2019 году после спора с банком "Восточный", принадлежащим магнату Артему Аветисяну.

Бизнесмен, родившийся в Оклахоме, настаивал на своей невиновности и на том, что обвинения политически мотивированы.

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