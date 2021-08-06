EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Лекарственные растения: что нужно знать о растительных антибиотиках
Провокационный эксперимент: в США запуcтили петицию против антиваксеров
COVID "помолодел" - в "красной зоне" люди от 18 до 34 лет
Экономист Никита Масленников рассказал, как победить бедность в России
Меган Маркл случайно "засветила" фото своей новорождённой дочери
Пригожин рассказал о своих политических взглядах
Стас Пьеха рассказал о жизни Эдиты Пьехи после операции на коленях
"Не получают ни копейки": Лев Лещенко высказался о финансовом положении артистов
Глава ЛНР оценил одобренный Киевом законопроект о переходной юстиции

Майк Калви: приговор мне лишит Россию потока инвесторов

Экономика

Сегодня суд в Москве огласит приговор Майклу Калви, американскому финансисту, основавшему одну из крупнейших частных инвестиционных компаний в России, признанному виновным в хищении средств.

Майк Калви: приговор мне лишит Россию потока инвесторов

Сам Калви продолжает настаивать на своей невиновности.

"И судья, и прокурор просто повторили фразы и аргументы из предварительного обвинения в декабре 2019 года, игнорируя сотни документов, показаний и свидетелей-экспертов, представленных в ходе судебного процесса за последние 7 месяцев”, — заявил Калви журналистам у здания Мещанского суда Москвы в четверг вечером. — Но это еще не конец. Надеюсь, завтра судья обратится к реальным фактам — надежда умирает последней”.

Бизнесмен сказал, что оправдательный приговор привёл бы "миллиарды новых западных инвестиций в Россию", в то время как осуждение его пошлет сигнал иностранному капиталу, что "здесь дела вести опасно и потому не стоит".

Напомним, 5 августа судья признал финансиста виновным по обвинению в завышении стоимости актива в рамках финансовой сделки и незаконном присвоении средств на сумму 2,5 млрд рублей.

Прокуратура попросила шесть лет тюрьмы для Калви и пять — для его французского делового партнера Филиппа Дельпаля. Оба они руководители частной инвестиционной компании Baring Vostok стоимостью $3,7 млрд, арестованной в 2019 году после спора с банком "Восточный", принадлежащим магнату Артему Аветисяну.

Бизнесмен, родившийся в Оклахоме, настаивал на своей невиновности и на том, что обвинения политически мотивированы. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Суд признал Майкла Калви виновным в растрате в банке «Восточный»
Автор: Ольга Лебедева
Последние материалы
Путин: глобальные изменения климата непропорционально сильно ударили по России
МИД снова напомнил НАТО: не надо нагнетать напряжение в Чёрном море
Лекарственные растения: что нужно знать о растительных антибиотиках
Провокационный эксперимент: в США запуcтили петицию против антиваксеров
COVID "помолодел" - в "красной зоне" люди от 18 до 34 лет
Экономист Никита Масленников рассказал, как победить бедность в России
Меган Маркл случайно "засветила" фото своей новорождённой дочери
В РФ не будут продлевать соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло
Пригожин рассказал о своих политических взглядах
Стас Пьеха рассказал о жизни Эдиты Пьехи после операции на коленях
Популярное
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон

Выяснились подробности лечения певицы МакSим, которая провела в коме больше месяца.

МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
Новости Грузии
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
На Украине суд арестовал 13 российских самолетов
Новости Украины
На Украине суд арестовал 13 российских самолетов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников