EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пригожин рассказал о своих политических взглядах
Стас Пьеха рассказал о жизни Эдиты Пьехи после операции на коленях
"Не получают ни копейки": Лев Лещенко высказался о финансовом положении артистов
Глава ЛНР оценил одобренный Киевом законопроект о переходной юстиции
Зеленский: бывшие президенты ненавидели Украину
Москвич объяснил, почему выбросил сына из окна пятого этажа
В России могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг
В Госдуме оценили идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю
CNN нашли лагерь для политзаключённых под Минском

В РФ не будут продлевать соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло

Экономика

Соглашение о заморозке оптовых и розничных цен на подсолнечное масло в России не будут продлевать после 1 октября, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В РФ не будут продлевать соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло

По его словам, в этом больше нет необходимости, так как вполне достаточно принятых мер, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что после того, как в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о росте цен на подсолнечное масло почти на 24%, правительство зафиксировало предельные цены на данный продукт. Цены были заморожены до 1 апреля, потом действие меры продлили до 1 октября.

Аналогичная ситуация тогда наблюдалась и с сахаром.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уже не раз призывала отказаться от госрегулирования цен, аргументируя это тем, что подобные меры можно применять только в течение ограниченного времени. В дальнейшем такие чреваты "консервацией дисбаланса спроса и предложения", а также снижению мотивации производителей к инвестированию средств в производство тех или иных продуктов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Госрегулирование цен на продукты плохо для инвестиций в отрасль. Андрей Карпов. Сказано в Сенате
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Экономист Никита Масленников рассказал, как победить бедность в России
Меган Маркл случайно "засветила" фото своей новорожденной дочери
В РФ не будут продлевать соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло
Пригожин рассказал о своих политических взглядах
Стас Пьеха рассказал о жизни Эдиты Пьехи после операции на коленях
"Не получают ни копейки": Лев Лещенко высказался о финансовом положении артистов
Глава ЛНР оценил одобренный Киевом законопроект о переходной юстиции
Зеленский: бывшие президенты ненавидели Украину
Москвич объяснил, почему выбросил сына из окна пятого этажа
В России могут снизить расходы на оплату коммунальных услуг
Популярное
Российский шоу-бизнес
МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон

Выяснились подробности лечения певицы МакSим, которая провела в коме больше месяца.

МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
Общество
Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше
Российский шоу-бизнес
Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике
Новости Грузии
Грузия выбывает из проекта "анти-Россия"
Любовь Степушова Грузия выбывает из проекта "анти-Россия" Любовь Степушова Усам Оздемиров Пандемию могли вызвать игры США с "боевыми" вирусами Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов
Наука и техника
В Греции срочно хотят еще один Бе-200. Другие самолеты не выдерживают жары
Российский шоу-бизнес
Вдова Миронова ответила на слухи о настоящем отце Марии Голубкиной
На Украине суд арестовал 13 российских самолетов
Новости Украины
На Украине суд арестовал 13 российских самолетов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников