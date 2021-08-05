В РФ не будут продлевать соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло

Соглашение о заморозке оптовых и розничных цен на подсолнечное масло в России не будут продлевать после 1 октября, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По его словам, в этом больше нет необходимости, так как вполне достаточно принятых мер, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что после того, как в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о росте цен на подсолнечное масло почти на 24%, правительство зафиксировало предельные цены на данный продукт. Цены были заморожены до 1 апреля, потом действие меры продлили до 1 октября.

Аналогичная ситуация тогда наблюдалась и с сахаром.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уже не раз призывала отказаться от госрегулирования цен, аргументируя это тем, что подобные меры можно применять только в течение ограниченного времени. В дальнейшем такие чреваты "консервацией дисбаланса спроса и предложения", а также снижению мотивации производителей к инвестированию средств в производство тех или иных продуктов.

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