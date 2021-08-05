Политика углеродной нейтральности в Европе, которая направлена на сокращение чистых выбросов CO2 на 55% к 2030 году и до нуля к 2050 году, неизбежно приведет к сокращению продаж российского газа.
Но Россия могла бы сохранить свои позиции на европейском энергетическом рынке за счет экспорта голубого водорода и тем самым фактически стать мировым лидером в этой сфере.
Так считает руководитель департамента структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорт" Сергей Комлев.
В интервью корпоративному журналу "Газпром" Комлев заявил, что" на практике достижение углеродной нейтральности означает отказ от топлива, которое является источником парниковых газов". Между тем производство водорода в России уже идет полным ходом и его стоимость оценивается всего в два доллара за тонну.
"В конечном итоге это обеспечит роль России как мирового лидера по экспорту голубого водорода, что положительно скажется на репутации газовой отрасли, остановит девальвацию газовых активов и откроет путь для ответственного финансирования проектов декарбонизированного природного газа", — рассказал Комлев.
Однако экспорт синего водорода, изготовленного из метана, не будет лишен трудностей, так как в Европе не считают его достаточно экологичным, в отличие от зеленого водорода, который производится на основе возобновляемых источников энергии, напомнил чиновник. Тем не менее производство синего водорода дешевле:
Для классификации водорода существует цветовая шкала, основанная на технологиях и сырье, которые используются в его производстве. Таким образом, среди типов, связанных с выбросами углекислого газа, выделяются:
Обе последних версии производятся с минимальными выбросами CO2 или даже без них.
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