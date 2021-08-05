EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Испанский изобретатель создал аппарат, производящий питьевую воду "из ниоткуда"
Наплевать на мнение Китая: США продаёт Тайваню крупную партию оружия
Талибы: теракт в Кабуле - это только начало
Индия провела испытания первого собственного авианосца
Израиль бомбит Ливан, обещая усиливать ракетные обстрелы
В Турции огонь прорвался на электростанцию
В Турции огонь прорвался на электростанцию
Горбачёв: СССР пал жертвой желания Ельцина править в Кремле
Почему люди идут на перинатальный отбор, избавляясь от нерождённых девочек

Газпром: Россия претендует на мировое лидерство по экспорту водорода

Экономика » Сырье

Политика углеродной нейтральности в Европе, которая направлена на сокращение чистых выбросов CO2 на 55% к 2030 году и до нуля к 2050 году, неизбежно приведет к сокращению продаж российского газа.

Газпром: Россия претендует на мировое лидерство по экспорту водорода

Но Россия могла бы сохранить свои позиции на европейском энергетическом рынке за счет экспорта голубого водорода и тем самым фактически стать мировым лидером в этой сфере.

Так считает руководитель департамента структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорт" Сергей Комлев.

В интервью корпоративному журналу "Газпром" Комлев заявил, что" на практике достижение углеродной нейтральности означает отказ от топлива, которое является источником парниковых газов". Между тем производство водорода в России уже идет полным ходом и его стоимость оценивается всего в два доллара за тонну.

"В конечном итоге это обеспечит роль России как мирового лидера по экспорту голубого водорода, что положительно скажется на репутации газовой отрасли, остановит девальвацию газовых активов и откроет путь для ответственного финансирования проектов декарбонизированного природного газа", — рассказал Комлев.

Однако экспорт синего водорода, изготовленного из метана, не будет лишен трудностей, так как в Европе не считают его достаточно экологичным, в отличие от зеленого водорода, который производится на основе возобновляемых источников энергии, напомнил чиновник. Тем не менее производство синего водорода дешевле:

  • сегодня он стоит около $1,5 за килограмм, в то время как зеленый уже выходит на $2,5 или даже $6.
Водород
 

Какие типы водорода считаются чистыми?

Для классификации водорода существует цветовая шкала, основанная на технологиях и сырье, которые используются в его производстве. Таким образом, среди типов, связанных с выбросами углекислого газа, выделяются:

  • коричневый водород, сделанный из угля;
  • серый, полученный из природного газа;
  • синий образуется при разделении пара природного газа;
  • зеленый — путем электролиза воды из возобновляемых источников.

Обе последних версии производятся с минимальными выбросами CO2 или даже без них.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
США испытали ракету, способную обходить противоракетные системы РФ
Испанский изобретатель создал аппарат, производящий питьевую воду "из ниоткуда"
Газпром: Россия претендует на мировое лидерство по экспорту водорода
Наплевать на мнение Китая: США продаёт Тайваню крупную партию оружия
Талибы: теракт в Кабуле - это только начало
Индия провела испытания первого собственного авианосца
Израиль бомбит Ливан, обещая усиливать ракетные обстрелы
В Турции огонь прорвался на электростанцию
Горбачёв: СССР пал жертвой желания Ельцина править в Кремле
Почему люди идут на перинатальный отбор, избавляясь от нерождённых девочек
Популярное
Гандбол. Новости
Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио

Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.

Норвежский тренер возмущён тем, как Россию называют на Олимпиаде в Токио
На Украине цены на газ устремились в космос
Газ
На Украине цены на газ устремились в космос
Одиночные виды
Отец Тимановской отреагировал на слухи об угрозах со стороны властей
Здоровье
Названа приобретенная в пандемию привычка, убивающая психику
Усам Оздемиров Сквозь скалы к светлому будущему: что изменит модернизация БАМа Усам Оздемиров Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Бывший СССР
КГБ арестовал белорусского философа и писателя Владимира Мацкевича
Новости спорта
Путают следы: Тимановскую пересадили с варшавского рейса на венский
Манёвр для непонятливых: что Пекину и Москве стоит "объяснить" Вашингтону
Мир. Новости мира
Манёвр для непонятливых: что Пекину и Москве стоит "объяснить" Вашингтону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников