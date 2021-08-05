Газпром: Россия претендует на мировое лидерство по экспорту водорода

Политика углеродной нейтральности в Европе, которая направлена на сокращение чистых выбросов CO 2 на 55% к 2030 году и до нуля к 2050 году, неизбежно приведет к сокращению продаж российского газа.

Но Россия могла бы сохранить свои позиции на европейском энергетическом рынке за счет экспорта голубого водорода и тем самым фактически стать мировым лидером в этой сфере.

Так считает руководитель департамента структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорт" Сергей Комлев.

В интервью корпоративному журналу "Газпром" Комлев заявил, что" на практике достижение углеродной нейтральности означает отказ от топлива, которое является источником парниковых газов". Между тем производство водорода в России уже идет полным ходом и его стоимость оценивается всего в два доллара за тонну.

"В конечном итоге это обеспечит роль России как мирового лидера по экспорту голубого водорода, что положительно скажется на репутации газовой отрасли, остановит девальвацию газовых активов и откроет путь для ответственного финансирования проектов декарбонизированного природного газа", — рассказал Комлев.

Однако экспорт синего водорода, изготовленного из метана, не будет лишен трудностей, так как в Европе не считают его достаточно экологичным, в отличие от зеленого водорода, который производится на основе возобновляемых источников энергии, напомнил чиновник. Тем не менее производство синего водорода дешевле:

сегодня он стоит около $1,5 за килограмм, в то время как зеленый уже выходит на $2,5 или даже $6.

Какие типы водорода считаются чистыми?

Для классификации водорода существует цветовая шкала, основанная на технологиях и сырье, которые используются в его производстве. Таким образом, среди типов, связанных с выбросами углекислого газа, выделяются:

коричневый водород, сделанный из угля;

серый, полученный из природного газа;

синий образуется при разделении пара природного газа;

зеленый — путем электролиза воды из возобновляемых источников.

Обе последних версии производятся с минимальными выбросами CO 2 или даже без них.