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Чубайс объяснил, когда и почему сменятся мировые элиты

Экономика

Мировые элиты в скором времени ждёт основательная встряска и "перемена мест". Однако случится это не из-за пандемии и не из-за ослабления позиций одних стран и усиления других. Причина — очередная технологическая революция в энергетике.

Перемена мест: о мировых элитах и революции

Анатолий Чубайс
 

О смене элит в масштабах всего мира предупредил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он — автор письма, которое цитирует РБК (и в котором предлагается собрать семинар для обсуждения ситуации).

Примерная схема "перемены мест" выглядит так:

  • случается новая технологическая революция в области энергетики;
  • из-за неё происходит "перегруппировка" стран;
  • примерно к концу 2020-х годов становятся известны лидеры;
  • далее лидеры "уходят в отрыв" и формируют новые мировые элиты.

Чего ждать России: удар и шанс?

Флаг России
 

Что же случится во всей этой карусели с Россией? Экономика страны может оказаться подвержена "уникальному удару", вызванному технологической революцией — но одновременно получит и весьма много возможностей.

"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются", — пишет Чубайс.

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