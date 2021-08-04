Россия представила повестку Восточного экономического форума во Владивостоке

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартует во Владивостоке 2 сентября. Основная цель форума-стимулирование экономического развития Дальнего Востока России и международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Восточный экономический форум стал одним из ключевых инструментов поддержки Дальнего Востока. Более 2500 новых проектов и 1,9 трлн рублей инвестиций, которые уже сделаны, являются неоспоримым доказательством того, что Дальний Восток стал комфортной и безопасной территорией для ведения бизнеса”, — заявил заместитель председателя правительства России, председатель ВЭФ Юрий Трутнев в пресс-релизе деловой программы форума .
Программа состоит из четырех тематических блоков, охватывающих самые разные темы:
Участники обсудят вопросы развития Дальнего Востока России, в том числе пути привлечения инвестиций в регион и использования его экспортного потенциала.
Новым дополнением к программе форума станет Молодежный ВЭФ, который будет охватывать образовательные возможности для молодых управленческих кадров и молодежного предпринимательства.
Помимо запланированных дискуссий ВЭФ проведет ряд деловых переговоров со странами-партнерами России по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Южной Кореей, Японией, Китаем, Индией и Европой.
В связи с пандемией Covid-19, 6-ой ежегодный ВЭФ будет проходить в смешанном формате в этом году-как в прямом эфире, так и офлайн.
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