Россия представила повестку Восточного экономического форума во Владивостоке

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартует во Владивостоке 2 сентября. Основная цель форума-стимулирование экономического развития Дальнего Востока России и международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Восточный экономический форум стал одним из ключевых инструментов поддержки Дальнего Востока. Более 2500 новых проектов и 1,9 трлн рублей инвестиций, которые уже сделаны, являются неоспоримым доказательством того, что Дальний Восток стал комфортной и безопасной территорией для ведения бизнеса”, — заявил заместитель председателя правительства России, председатель ВЭФ Юрий Трутнев в пресс-релизе деловой программы форума .

Программа состоит из четырех тематических блоков, охватывающих самые разные темы:

от развития безуглеродной энергетики и международного распределения рабочей силы до новых средств массовой информации и антикризисных стратегий в пост-ковидном мире.

Участники обсудят вопросы развития Дальнего Востока России, в том числе пути привлечения инвестиций в регион и использования его экспортного потенциала.

Новым дополнением к программе форума станет Молодежный ВЭФ, который будет охватывать образовательные возможности для молодых управленческих кадров и молодежного предпринимательства.

Помимо запланированных дискуссий ВЭФ проведет ряд деловых переговоров со странами-партнерами России по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также Южной Кореей, Японией, Китаем, Индией и Европой.

В связи с пандемией Covid-19, 6-ой ежегодный ВЭФ будет проходить в смешанном формате в этом году-как в прямом эфире, так и офлайн.