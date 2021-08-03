Власти Германии не уложились в сроки по "электромобильному" плану

Несмотря на то, что немецкие политики и чиновники частенько напоминают о важности "зелёных" трендов и экологии для будущего Германии, на деле всё оказывается не так уж радужно.

Напомним, что ранее один из немецких экспертов заявил: страна идёт к сокращению выбросов и увеличению числа ветряных и солнечных электростанций. При этом, как сообщает Tagesschau, немецкие власти еле-еле осилили план, касающийся электрокаров, причём не уложившись в сроки.

В Tagesschau уточняют: к концу 2020 года власти должны были вывести на дороги страны миллион электрокаров. Однако сделать это удалось лишь сейчас, да и то с оговорками:

часть электрокаров только "прикидывается" таковыми, поскольку на самом деле это гибриды;

всё-таки взять поставленную планку удалось только через госстимулирование.

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