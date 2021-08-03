EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Центральная Россия и Поволжье могут пострадать от стихии
Психолог объяснила, как справиться с хандрой из-за окончания лета
Сын Максима Галкина рассказал о необычных подданных шоумена
Муж легкоатлетки Тимановской рассказал о связях с белорусской оппозицией
В Томской области присяжные оправдали "вора в законе"
Объявлен федеральный розыск: жителя Алтая ищут за похищение школьницы
США намерены и дальше ходить в Чёрном море, потому что Крым принадлежит Украине
Из Литвы в Белоруссию выдворили десятки нелегальных мигрантов
Глава Госдепа США: Лукашенко виновен в подрыве олимпийского духа

Киев придумал для Европы способ наращивания "экономических мышц"

Экономика

Киев, у которого в списке ожиданий "провальный" отопительный сезон и зависимость от поставок энергии из РФ и РБ, решил дать совет Европе. Совет касается расширения влияния и "накачки экономических мышц".

Киев придумал для Европы способ наращивания "экономических мышц"

На тему мышц, экономики и интеграции высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он пообщался с представителями Foreign Affairs, для которых рассказал про "Ассоциированное трио". Именно оно, по мнению Кулебы, могло бы стать способом накачивания европейских "экономических мышц".

Напомним, что в "Ассоциированное трио" входят Украина, Грузия и Молдавия. Данный формат сотрудничества был придуман для более плотной работы вышеназванных стран между собой, а также с ЕС. 

"Углубление взаимодействия с этой группой стран даёт Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы", — уточнил Кулеба.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Результаты переговоров "Ассоциированного трио". Итоги работы ВРУ
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Власти Германии не уложились в сроки по "электромобильному" плану
Руки загребущие: Киселёв взял у предпринимателя два миллиона за изъятую рыбу
Психолог объяснила, как справиться с хандрой из-за окончания лета
Сын Максима Галкина рассказал о необычных подданных шоумена
Муж легкоатлетки Тимановской рассказал о связях с белорусской оппозицией
В Томской области присяжные оправдали "вора в законе"
Киев придумал для Европы способ наращивания "экономических мышц"
Украина и НАТО официально готовятся к войне за Крым
Объявлен федеральный розыск: жителя Алтая ищут за похищение школьницы
США намерены и дальше ходить в Чёрном море, потому что Крым принадлежит Украине
Популярное
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу

"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.

"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Мир. Новости мира
Литва утонет в пучине мигрантов, если не научится дружить с соседями
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Единоборства. Новости и обзоры
На Олимпиаде в Токио ожидается финал Россия — Украина с участием крымчанина
Мир. Новости мира
Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Мир. Новости мира
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников