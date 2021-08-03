Киев придумал для Европы способ наращивания "экономических мышц"

Киев, у которого в списке ожиданий "провальный" отопительный сезон и зависимость от поставок энергии из РФ и РБ, решил дать совет Европе. Совет касается расширения влияния и "накачки экономических мышц".

На тему мышц, экономики и интеграции высказался глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он пообщался с представителями Foreign Affairs, для которых рассказал про "Ассоциированное трио". Именно оно, по мнению Кулебы, могло бы стать способом накачивания европейских "экономических мышц".

Напомним, что в "Ассоциированное трио" входят Украина, Грузия и Молдавия. Данный формат сотрудничества был придуман для более плотной работы вышеназванных стран между собой, а также с ЕС.

"Углубление взаимодействия с этой группой стран даёт Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы", — уточнил Кулеба.

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