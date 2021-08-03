Кудрин объяснил, как вдвое снизить уровень бедности в РФ

Ещё один вариант пути, ведущего к сокращению бедности, обрисовал глава СП РФ Алексей Кудрин. Как оказалось, снизить число бедных россиян можно путём более плотной работы по адресным выплатам.

Кудрин пообщался с РБК и отметил: на схему, при которой с бедностью будут бороться адресными выплатами, понадобятся сотни миллиардов рублей. Однако "прообраз" уже есть, и государство, считает Кудрин, вполне способно действовать дальше.

"Государство пошло по интересному пути, и я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трёх до семи лет в расчёте на ребёнка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Но самое важное, что это абсолютно разумные и посильные для государства цифры, это, по сути, несколько сот миллиардов рублей, которые позволили бы снизить уровень бедности примерно в два раза", — рассказал глава Счётной палаты.

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